Режиссерку Евгению Беркович задержали в качестве подозреваемой по делу об оправдании терроризма

Режиссерку Евгению Беркович задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Об этом «ОВД-Инфо» сообщила адвокат Юлия Трегубова.

Поводом для уголовного дела стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Спектакль основан на реальных историях женщин, которые уехали в Сирию и были осуждены за «пособничество терроризму». В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».