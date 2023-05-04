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Режиссерку Евгению Беркович задержали в качестве подозреваемой по делу об оправдании терроризма

Причиной для преследования стал ее спектакль «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, уехавшим в Сирию

Режиссерку Евгению Беркович задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Об этом «ОВД-Инфо» сообщила адвокат Юлия Трегубова.

Поводом для уголовного дела стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Спектакль основан на реальных историях женщин, которые уехали в Сирию и были осуждены за «пособничество терроризму». В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

обновлено в 20:15 мск

Авторку пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлану Петрийчук также задержали как подозреваемую по делу об оправдании терроризма, сообщает ее Юлия Кузнецова.

Директора театра Александра Андриевича отпустили после допроса в СК домой в статусе свидетеля, сообщает его адвокат Алан Качмазов.

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Сегодня утром по адресу, где прописана режиссерка, прошел обыск. В этот момент там находились мать Елена Эфрос и бабушка Нина Катерли, которой из-за нервного перенапряжения стало плохо.

Также была задержана автор пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлана Петрийчук. Ее доставили на допрос в качестве свидетеля в следственное управление СК по ЦАО прямо из аэропорта «Внуково».

Позднее Петрийчук отпустили с допроса, но попросили подождать руководителя следственной группы в СК.

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