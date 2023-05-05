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«Преследуйте убийц, а не поэтов»: больше 2000 человек подписали открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Следствие ходатайствует об аресте Беркович и Петрийчук

Как минимум 2108 человек подписали открытое письмо в поддержку режиссерки Евгении Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, обвиняемых по делу об оправдании терроризма. Письмо опубликовала «Новая газета», приводим его полностью.

обновлено в 15:30 мск

Началось заседание суда по избранию меры пресечения Евгении Беркович

Следствие ходатайствует об аресте Евгении Беркович и Светланы Петрийчук.

ПРЕСЛЕДУЙТЕ УБИЙЦ, А НЕ ПОЭТОВ! Открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

«Мы — против того, чтобы режиссёров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль.

Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв.

Мы — против того, чтобы сажали за анти-СВО стихи. Стихи Беркович стали за минувший год широко известны. Против преследования граждан по сфабрикованному обвинению. Против идеологического заказа. Против уничтожения театра и культурной среды. Против того, чтобы из театрального цеха, как в толпе на митинге, выхватывали одиночек — тех, кто не хочет уезжать из своей страны.

Она не хотела уезжать — из страны, города, отказываться от языка, на котором она пишет, мыслит и ставит. И не уехала. При этом надеялась сохранить право голоса: трезвой и сострадательной оценки происходящего в России, в Украине, в мире.

Дома в Москве ее ждут дети. Дома в Петербурге мать и бабушка, известная питерская писательница Нина Катерли.

Государству стыдно терроризировать женщин!

Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также записал видеообращение в поддержку задержанных женщин.

«Подпишите это письмо, потому что они сделали все, чтобы был мир. Я напомню: это слово не запрещено. А мы сделали не все. Неизвестно, сколько времени нам осталось, но давайте вот это небольшое оставшееся время попробуем провести, как люди», — сказал Муратов.

Утром 4 мая по адресу, где прописана режиссерка Беркович, прошел обыск. В этот момент там находились мать Елена Эфрос и бабушка Нина Катерли. Также была задержана Петрийчук, ее доставили на допрос в следственное управление СК по ЦАО прямо из аэропорта «Внуково».

Позже женщинам предъявили обвинения по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Беркович и Петрийчук не признали вину во время допроса.

Поводом для уголовного дела стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Спектакль основан на реальных историях женщин, которые уехали в Сирию и были осуждены за «пособничество терроризму». В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

Обновлены данные о количестве человек, подписавших письмо (11:31 мск, 12:26 мск, 15:39 мск)

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