Оккупационные власти Запорожской области объявили об эвакуации людей из 18 населенных пунктов

В оккупированной части Запорожской области началась частичная эвакуация населения. Об этом заявил назначенный Россией «врио губернатора» области Евгений Балицкий. Он утверждает, что в последние дни усилились обстрелы населенных пунктов, расположенных рядом с линией фронта. «В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал Балицкий в своем телеграм-канале. Людей эвакуируют из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

обновлено в 17:15 мск Оккупационные власти планируют переместить 70 тысяч человек, заявил так называемый «вице-премьер региона по экономике» Андрей Козенко «На сегодняшний день уже началось перемещение в Пологовском районе, перемещаются в город Бердянск. Эта цифра составляет уже порядка полутысячи», — сказал он. Козенко утверждает, что перемещение добровольное.

Балицкий также пообещал обеспечить людей средствами для организованного выезда, единовременными выплатами, размещением и питанием. «Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях», — сообщили «власти».

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