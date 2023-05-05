Оккупационные власти Запорожской области объявили об эвакуации людей из 18 населенных пунктов

В оккупированной части Запорожской области началась частичная эвакуация населения. Об этом заявил назначенный Россией «врио губернатора» области Евгений Балицкий.
Он утверждает, что в последние дни усилились обстрелы населенных пунктов, расположенных рядом с линией фронта.
«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Людей эвакуируют из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
Оккупационные власти планируют переместить 70 тысяч человек, заявил так называемый «вице-премьер региона по экономике» Андрей Козенко
«На сегодняшний день уже началось перемещение в Пологовском районе, перемещаются в город Бердянск. Эта цифра составляет уже порядка полутысячи», — сказал он.
Козенко утверждает, что перемещение добровольное.
Балицкий также пообещал обеспечить людей средствами для организованного выезда, единовременными выплатами, размещением и питанием.
«Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях», — сообщили «власти».
Ранее в оккупированной части Запорожской области запретили продажу алкоголя с 5 мая до 3 августа.
Балицкий заявил, что нарушителей этого указа будут штрафовать по части 3 статьи 14.16 КоАП. Согласно ней должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 100 до 300 тысяч рублей.