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НовостиОбщество

Оккупационные власти Запорожской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции

В оккупированной части Запорожской области запретили продажу алкоголя с 5 мая до 3 августа. Об этом сообщил назначенный Россией «глава» области Евгений Балицкий.

Исключение сделано для продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Балицкий заявил, что нарушителей этого указа будут штрафовать по части 3 статьи 14.16 КоАП. Согласно ней должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме штрафа, у нарушителей могут конфисковать алкогольную продукцию.

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В ноябре 2022 года в оккупированной части Запорожской области запретили торговлю алкоголем в вечернее время. С 19 октября 2022 года в подконтрольной России части региона действует военное положение.

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