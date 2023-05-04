Оккупационные власти Запорожской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции

В оккупированной части Запорожской области запретили продажу алкоголя с 5 мая до 3 августа. Об этом сообщил назначенный Россией «глава» области Евгений Балицкий.

Исключение сделано для продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Балицкий заявил, что нарушителей этого указа будут штрафовать по части 3 статьи 14.16 КоАП. Согласно ней должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме штрафа, у нарушителей могут конфисковать алкогольную продукцию.