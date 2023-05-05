Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из-под ареста под залог

Залог в размере 13 миллионов гривен (около 350 тысяч долларов) внес депутат поддерживающей мэра фракции «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра. Уточняется, что Труханову будет запрещено выезжать за границу без разрешения суда. Он также будет обязан носить электронный браслет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила, что мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из следственного изолятора после внесения залога. Об этом сообщает издание «Суспильне».

ФСБ и глава Крыма Сергей Аксёнов отчитались о задержании агентов украинской разведки, готовивших покушения на руководителей Крыма

Накануне стало известно, что Труханова взяли под стражу сроком на два месяца с правом внесения залога в 13 миллионов гривен (350 тысяч долларов).

Труханов обвиняется в растрате бюджетных средств на сумму более 92 млн гривен (2,5 млн долларов) в результате приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.