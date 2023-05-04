logo
НовостиПолитика

Мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу

Его обвиняют в растрате 92 млн гривен при покупке административного здания завода «Краян»

Мэр Одессы Геннадий Труханов взят под стражу. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Высший антикоррупционный суд Украины взял его под стражу сроком на два месяца с правом внесения залога в 13 миллионов гривен (350 тысяч долларов), уточнили в ведомстве. Ранее Труханов не внес 31 млн гривен залога (840 тысяч долларов), в связи с чем было принято решение изменить его меру пресечения.

Труханов обвиняется в растрате бюджетных средств на сумму более 92 млн гривен (2,5 млн долларов) в результате приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

Читайте также

На сцену выходит Подвальный

ФСБ и глава Крыма Сергей Аксёнов отчитались о задержании агентов украинской разведки, готовивших покушения на руководителей Крыма

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya