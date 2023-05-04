Мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу

Мэр Одессы Геннадий Труханов взят под стражу. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Высший антикоррупционный суд Украины взял его под стражу сроком на два месяца с правом внесения залога в 13 миллионов гривен (350 тысяч долларов), уточнили в ведомстве. Ранее Труханов не внес 31 млн гривен залога (840 тысяч долларов), в связи с чем было принято решение изменить его меру пресечения.

Труханов обвиняется в растрате бюджетных средств на сумму более 92 млн гривен (2,5 млн долларов) в результате приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.