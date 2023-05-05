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Евросоюз выделил 1 млрд евро на военную помощь Украине

Совет Евросоюза утвердил помощь Украине в размере €1 млрд в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Совета.

«[Эта мера] будет способствовать дальнейшему укреплению возможностей и устойчивости Украины для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии», — говорится в заявлении ЕС.

Новый пакет помощи пойдет на предоставление ВСУ снарядов 155 мм калибра. Также, если потребуется, Евросоюз отправит ракеты, которые страны-члены ЕС закупят у европейских производителей.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Украина нуждается в быстрой поставке значительного количества боеприпасов.

«Вместе с предыдущим решением о быстрой поставке боеприпасов из имеющихся запасов мы выделяем на эти цели 2 млрд евро, доведя общую сумму военной поддержки ЕС Украины до 5,6 млрд евро», — заявил Боррель.

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3 мая Еврокомиссия выделила 500 млн евро на наращивание производства боеприпасов, в том числе для отправки в Украину.

«Я уверен, что в течение 12 месяцев мы сможем увеличить наши производственные мощности до 1 миллиона патронов в год для Украины», — заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

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