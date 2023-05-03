Еврокомиссия выделит 500 млн евро на наращивание производства боеприпасов, в том числе для отправки в Украину

Еврокомиссия приняла акт в поддержку производства боеприпасов для срочной поставки боеприпасов и ракет в Украину, а также помощи государствам-членам в пополнении их запасов. Об этом сообщается на сайте ЕК.
Закон направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов и ракет.
«Украина героически сопротивляется жестокому российскому захватчику. Мы остаемся верны своему обещанию поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Но храбрые солдаты Украины нуждаются в достаточном количестве военной техники для защиты своей страны», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Европа наращивает поддержку по трем направлениям:
- поставка дополнительных боеприпасов из имеющихся у них запасов при новой поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро;
- совместная закупка большего числа боеприпасов для Украины. На это выделен дополнительный 1 млрд евро;
- наращивание и ускорение оборонного производства боеприпасов в Европе.
«Я уверен, что в течение 12 месяцев мы сможем увеличить наши производственные мощности до 1 миллиона патронов в год для Украины», — заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
В конце апреля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.
В комплект вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты с оптическим наведением, комплексы противотанкового оружия AT-4, противотанковые мины и патроны для стрелкового оружия.
Также в Украину было решено отправить запчасти, оборудование для охраны портов, высокоточные авиационные боеприпасы, диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также четыре машины логистического обеспечения.