RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 5 мая. Коротко 05:00, 5 мая 2023 Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 70 дней. После того, как в соцсетях распространилось видео сбитого беспилотника в центре Киева командование воздушных сил Украины признало, что во время планового полета Bayraktar TB2 потерял управление. «Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп», — заявило командование. В результате крушения беспилотника никто не пострадал. Режиссерке Евгении Беркович и сценаристке Светлане Петрийчук предъявили обвинения в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Как передает «Медиазона», они обе не признали вину во время допроса. Дело в отношении женщин возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». После допроса Беркович и Петрийчук должны были отвезти в ИВС по Северо-восточному округу Москвы на ночь до заседания по мере пресечения, которое пройдет 5 мая в 14:00 мск в Замоскворецком районном суде. В московском районе Царицыно на Ереванской улице загорелось административное здание. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров, его удалось локализовать. Люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что из административно-складского здания огонь перешел на магазин и хостел. Причина возгорания не называется. В результате стрельбы в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац погибли восемь человек, еще 13 получили ранения, передает CNN со ссылкой на местные СМИ. В 23:00 нападавший мужчина выстрелил в группу людей из автоматического оружия и скрылся с места происшествия. По данным газеты «Блиц», огонь открыл 21-летний Урош Б. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео, где он на фоне десятка трупов наемников жалуется на нехватку боеприпасов и требует их от Минобороны. «У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где, [боеприпасы? <…> Вы думаете, что вы хозяева этой жизни и то что вы имеете право распоряжаться их жизнями? <…> Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», — кричит Пригожин на видео. «Наполи» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира впервые за 30 лет. Клуб стал чемпионом Италии в третий раз. Ранее он дважды выигрывал, когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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