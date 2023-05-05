Бывшего военного из Белгорода приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил бывшего российского военнослужащего из Белгорода Артема Семенова к 13 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.
Семенов был задержан 30 марта 2022 года. До задержания он проходил службу в одной из частей, расположенных в Белгородской области. Преступление, вмененное Семенову, было совершено до начала войны в Украине, уточнили в суде.
Процесс прошел в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены. Следствие о подробностях дела не сообщало.
По данным «Би-би-си», за 2023-й в России задержали минимум 26 человек по статье о госизмене — это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Тогда было заведено 22 уголовных дела о госизмене. «Медиазона» подсчитала, что за последние пять лет число уголовных дел в России, рассматриваемых в закрытом режиме, увеличилось почти в два раза.