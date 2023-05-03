Суд вернул на пересмотр дело Артема Самсонова о растлении ребенка. Депутата отправили в СИЗО до 2 августа

В сентябре 2022 года Советский районный суд Владивостока приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. В феврале 2023 года Приморский краевой суд Владивостока отменил приговор. Тогда же меру пресечения изменили на домашний арест.

В телеграм-канале Самсонова говорится, что он пришел на заседание уже с вещами. Суд отправил депутата в СИЗО до 2 августа.

Девятый кассационный суд отменил решение Приморского краевого суда, ранее отменившего приговор депутату Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову по делу о растлении ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Об этом сообщает «КПРФ Владивосток».

Самсонова в ноябре 2021 года задержали бойцы СОБР на федеральной трассе «Владивосток — Хабаровск». После следственных действий Самсонова доставили в ИВС, а через несколько дней суд отправил его в СИЗО.

По версии следствия, Самсонов отдыхал на базе «Лазурный берег» во Владивостоке и там показал 11-летнему ребенку фаллоимитатор, а также рассказал, зачем он нужен. При обыске у депутата дома силовики нашли интимную игрушку. Позже Самсонов объявил голодовку с требованием допросить его на полиграфе. Следствие согласилось на проверку, но потом передумало.

«В деле полно доказательств, что фаллоимитатор принадлежал любовнице отца потерпевшего, и именно она его всем демонстрировала, в том числе и детям. Правда происходило это не в 2018, а в 2019 году, и меня там и близко не было», — также говорил Самсонов в последнем слове.

В КПРФ считают депутата политическим заключенным. Они связывают уголовное преследование Самсонова с успехом партии на выборах в Заксобрание края в 2021 году, а также с нежеланием допускать депутата к выборам в городскую Думу Владивостока в 2022 году.