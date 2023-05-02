«Во власти полно циников и воров, но идиотов нет»

— Что происходит в российском и украинском спорте во время войны?

В свежем выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили с журналистом, спортивным комментатором и YouTube-блогером Кириллом Набутовым. Он начал свою работу еще на советском телевидении, а в 90-х продюсировал передачи для НТВ и снимал документальные фильмы.

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