Россия опустилась на девять мест в рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ»

Международная организация «Репортеры без границ» выпустила ежегодный рейтинг свободы прессы. В 2023 году Россия заняла в нем 164 место из 180, опустившись на девять мест по сравнению с прошлым годом.
Украина, где действует военное положение и соответствующие ограничения прессы, поднялась с 106 до 79 места. Беларусь в этом году заняла 157 место, опустившись на четыре позиции — по мнению организации, над страной нависла «тень российской агрессии».
Латвия, где в прошлом году у телеканала «Дождь» забрали лицензию на вещание, заняла 16 место. Норвегия седьмой раз подряд была признана страной, где СМИ пользуются наибольшей свободой. Закрывает рейтинг Северная Корея.
Рейтинг свободы прессы «Репортеров без границ»
«Война в Украине позволила Кремлю начать заключительную операцию по зачистке российского медиаландшафта в 2022 году», — отмечается в сообщении организации. Также «Репортеры без границ» обращают внимание на то, что цензура оказалось выгодна для Telegram, аудитория которого за год выросла более чем в два раза.
В докладе также сообщается, что война в Украине «представляет угрозу для выживания украинских медиа», а жизни украинских журналистов подвергаются угрозе. Организация отмечает, что по ним часто открывают огонь, несмотря на опознавательные знаки.
По итогам доклада, из 180 стран в 31 сложилась «очень тяжелая» ситуация со свободой СМИ. В 42 странах ситуация «сложная», в 55 — «проблемная», в 52 — «удовлетворительная».
В декабре 2022 года организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный доклад о случаях насилия в отношении журналистов. В 2022 году число убитых журналистов выросло до 57 человек. Самыми опасными странами для сотрудников СМИ стали Мексика (11 убийств), Украина (8), Гаити (6), Бразилия (3), Сирия (3) и Йемен (3).