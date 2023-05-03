Россия опустилась на девять мест в рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ»

Международная организация «Репортеры без границ» выпустила ежегодный рейтинг свободы прессы. В 2023 году Россия заняла в нем 164 место из 180, опустившись на девять мест по сравнению с прошлым годом.

Украина, где действует военное положение и соответствующие ограничения прессы, поднялась с 106 до 79 места. Беларусь в этом году заняла 157 место, опустившись на четыре позиции — по мнению организации, над страной нависла «тень российской агрессии».

Латвия, где в прошлом году у телеканала «Дождь» забрали лицензию на вещание, заняла 16 место. Норвегия седьмой раз подряд была признана страной, где СМИ пользуются наибольшей свободой. Закрывает рейтинг Северная Корея.