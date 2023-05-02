Владелец Tinder заявил об уходе компании из России до 30 июня

Компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, заявила об уходе из России до 30 июня. Информация об этом опубликована в годовом отчете компании.

«Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года», — говорится в заявлении Match Group.

В компанию Match также входят приложения для знакомств Hinge и PlentyOfFish.