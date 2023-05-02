Владелец Tinder заявил об уходе компании из России до 30 июня

Компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, заявила об уходе из России до 30 июня. Информация об этом опубликована в годовом отчете компании.
«Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года», — говорится в заявлении Match Group.
В компанию Match также входят приложения для знакомств Hinge и PlentyOfFish.
По подсчетам «Важных историй», только 20% компаний с собственниками из «недружественных» стран ушли из России после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Также Financial Times писала, что около двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов.
«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — отметил собеседник издания.