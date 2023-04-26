«Важные истории»: после начала войны из России ушли 20% компаний из «недружественных» стран

Только 20% компаний с собственниками из «недружественных» стран ушли из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в материале «Важных историй».

В частности, из России ушли автогиганты Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda. Также поступили табачный холдинг Imperial Brands, нефтегазовая компания Shell, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, сети магазинов одежды Reserved, Сropp, House, Mohito, Sinsay.

«С начала войны до апреля 2023 года в российском реестре юридических лиц число компаний, имевших собственников из ЕС, Великобритании, США и других "недружественных" стран уменьшилось более чем на 2600 штук», — отмечает издание.

Компании сменили собственника, были ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. «Важные истории» отмечают, что некоторые компании при уходе резервируют право обратного выкупа, держат проданные доли у себя в залоге, меняют юрисдикцию на «дружественную» или переводят бизнес на доверенных людей.

Право обратного выкупа, в частности, получили McDonald’s, Ford, L’Occitane, Danone и Renault.

«Среди новых собственников российских дочек зарубежных компаний появились юрлица из Турции, Казахстана, Китая и ОАЭ. Больше всего — из ОАЭ: 14 юрлиц приобрели 21 российскую компанию», — выяснили журналисты. При этом неизвестно, кто стоит за этим юрлицами.