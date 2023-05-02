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В Туле приговорили к 3,5 года колонии фигурантов дела о подделке документов, которые использовали подозреваемые в убийстве Дарьи Дугиной

Пролетарский суд Тулы приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, сообщает ТАСС. Их обвиняли в подделке документов, которые, по версии следствия, помогли украинке Наталье Вовк совершить убийство Дарьи Дугиной.

Ранее обвинение запросило для фигурантов 3 года 11 месяцев колонии общего режима, а также попросило лишить их права заниматься администрированием сайтов и мессенджеров на три года. Сами Кузнецов и Сучков сообщили, что раскаиваются в содеянном и попросили не назначать им реальный срок.

Как считает обвинение, они изготовили украинское свидетельство о регистрации на машину Mini Cooper, которую арендовала Вовк.

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