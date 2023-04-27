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В результате взрыва в оккупированном Мелитополе погиб «глава» одного из отделений полиции

В Мелитополе у подъезда дома 67 по улице Героев Украины около 5:20 по Киеву прогремел громкий взрыв, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире украинского национального телемарафона.

обновлено в 09:23 мск

Смерть одного «сотрудника полиции» в результате взрыва самодельного устройства подтвердил руководитель оккупационных «властей» Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, мужчина скончался в больнице. Также Рогов сообщил, что пострадал еще один силовик, он госпитализирован.

По его словам, в результате пострадал один из руководителей силовых структур оккупационных «властей» Мелитополя, который «предал Украину и переметнулся на второну врага».

Федоров заявил, что в настоящий момент не будет называть имя и должность пострадавшего, поскольку данные уточняются. Телеграм-канал Mash на Донбассе утверждает, что погиб 42-летний «глава» Приазовского отделения полиции Мелитополя Александр Мищенко.

Позже Федоров написал в телеграм-канале, что в результате взрыва погиб Александр Мищенко, который до полномасштабного вторжения России в Украину являлся начальником Приазовского отдела полиции, но затем перешел на сторону РФ.

«Умер в больнице», — сообщил мэр города.

Оккупационная «администрация» города сообщила в телеграм-канале, что взрыв прозвучал примерно в 5:15 по Киеву у подъезда жилой многоэтажки по улице Кирова. «Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован», — говорится в посте.

Издание «Страна.ua» отмечает, что улицей Кирова российские оккупационные «власти» называют улицу Героев Украины в Мелитополе.

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