В результате взрыва в оккупированном Мелитополе погиб «глава» одного из отделений полиции

В Мелитополе у подъезда дома 67 по улице Героев Украины около 5:20 по Киеву прогремел громкий взрыв, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире украинского национального телемарафона.
Смерть одного «сотрудника полиции» в результате взрыва самодельного устройства подтвердил руководитель оккупационных «властей» Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, мужчина скончался в больнице. Также Рогов сообщил, что пострадал еще один силовик, он госпитализирован.
По его словам, в результате пострадал один из руководителей силовых структур оккупационных «властей» Мелитополя, который «предал Украину и переметнулся на второну врага».
Федоров заявил, что в настоящий момент не будет называть имя и должность пострадавшего, поскольку данные уточняются. Телеграм-канал Mash на Донбассе утверждает, что погиб 42-летний «глава» Приазовского отделения полиции Мелитополя Александр Мищенко.
Позже Федоров написал в телеграм-канале, что в результате взрыва погиб Александр Мищенко, который до полномасштабного вторжения России в Украину являлся начальником Приазовского отдела полиции, но затем перешел на сторону РФ.
«Умер в больнице», — сообщил мэр города.
Оккупационная «администрация» города сообщила в телеграм-канале, что взрыв прозвучал примерно в 5:15 по Киеву у подъезда жилой многоэтажки по улице Кирова. «Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован», — говорится в посте.
Издание «Страна.ua» отмечает, что улицей Кирова российские оккупационные «власти» называют улицу Героев Украины в Мелитополе.