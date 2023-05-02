Россия эвакуировала более 200 человек из Судана

Министерство обороны России эвакуировало из Судана более 200 человек.Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину», — говорится в заявлении Минобороны.
По решению Владимира Путина, их вывезли на четырех самолетах Ил-76. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что были эвакуированы 203 человека.
Также МИД Беларуси отчитался о вывозе из Судана 10 граждан. Они вылетели из Хартума эвакуационным рейсом в Москву.
За последние несколько лет в Судане произошли два государственных переворота с участием армии и RSF. В 2019 году они свергли авторитарного правителя Омара аль-Башира, который управлял Суданом 30 лет. В 2021 году они отстранили от власти гражданское переходное правительство. После этого страной стал управлять военный совет, состоящий из высокопоставленных генералов.
Поводом для столкновения в этот раз стал вопрос интеграции RSF в структуру армии. Силы быстрого реагирования — военизированная организация, созданная на базе проправительственного ополчения «Джанджавид» в 2013 году. Военные подталкивали RSF к стремительной интеграции, сами повстанцы же хотели, чтобы этот процесс занимал десять лет. Кроме того, было непонятно, каким образом будут пересмотрены чины и звания в результате этой интеграции.
По данным ВОЗ, к концу апреля в результате столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) погибли как минимум 420 человек, более 3,7 тысячи человек получили ранения.
На тот момент в посольство РФ обратилось около 140 россиян, желающих эвакуироваться. Всех их удалось забрать в посольство, но вывезти из страны сразу не получилось.