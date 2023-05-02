Россия эвакуировала более 200 человек из Судана

Министерство обороны России эвакуировало из Судана более 200 человек.Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину», — говорится в заявлении Минобороны.

По решению Владимира Путина, их вывезли на четырех самолетах Ил-76. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что были эвакуированы 203 человека.

Также МИД Беларуси отчитался о вывозе из Судана 10 граждан. Они вылетели из Хартума эвакуационным рейсом в Москву.