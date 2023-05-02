«Радио Свобода»: на базе российских погранвойск под Симферополем произошел взрыв

Местные телеграм-каналы вечером во вторник сообщили о звуках взрывов в аннексированном Крыму. «Радио Свобода» по опубликованным фотографиям выяснило , что взрыв произошел под Симферополем на базе российских погранвойск.

Журналисты геолоцировали снимки и заявили, что место взрыва — бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что «громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО».

По сообщениям телеграм-канала «ЧП Севастополь», громкий взрыв слышали рядом с улицей Гоголя, а также «над городом» и «где-то с центра».

Кроме того, «Радио Свобода Украина» опубликовало спутниковые снимки нефтебазы в Севастополе, на которой в конце апреля произошел крупный пожар.