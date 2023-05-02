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«Радио Свобода»: на базе российских погранвойск под Симферополем произошел взрыв

Местные телеграм-каналы вечером во вторник сообщили о звуках взрывов в аннексированном Крыму. «Радио Свобода» по опубликованным фотографиям выяснило, что взрыв произошел под Симферополем на базе российских погранвойск.

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Журналисты геолоцировали снимки и заявили, что место взрыва — бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что «громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО».

По сообщениям телеграм-канала «ЧП Севастополь», громкий взрыв слышали рядом с улицей Гоголя, а также «над городом» и «где-то с центра».

Кроме того, «Радио Свобода Украина» опубликовало спутниковые снимки нефтебазы в Севастополе, на которой в конце апреля произошел крупный пожар.

29 апреля рано утром Развожаев сообщил о возгорании резервуаров с топливом в результате атаки двух беспилотников в Севастополе. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

В результате взрыва было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

Юсов назвал происходящее «божьей карой» за гибель мирных жителей в Умани, где накануне ракета попала в жилой многоэтажный дом.

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