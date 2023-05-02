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Что произошло за ночь 2 мая. Коротко

  • Война России против Украины идет один год и 67 дней. Она стала основной причиной тревожности для россиян в 2022 году, утверждается в докладе «Национальный индекс тревожностей», который подготовила компания КРОС. Эксперты изучили 85 регионов России, в 83 из них тревожность, связанная с войной в Украине, попала в топ-3, в 70 заняла первое место. На втором месте по частоте упоминаний — инфляция, на третьем — мобилизация.
  • РЖД восстановили движение на перегоне Унеча—Рассуха в Брянской области, где накануне поезд сошел с рельс из-за взрыва самодельной бомбы. «В ликвидации последствий произошедшего участвовало около 300 железнодорожников и 3 восстановительных поезда. Уложено около 100 метров железнодорожного полотна», — говорится в пресс-релизе компании.
  • Россия эвакуировала своих граждан из Судана, сообщили в Минобороны РФ. Утверждается, что удалось вывезти более 200 человек. РИА Новости со ссылкой на источник пишут, что речь идет о 203 людях. Эвакуацию проводили с помощью четырех самолетов Ил-76.
  • Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что у правительства Штатов могут закончиться средства к 1 июня, если не будет поднят потолок госдолга. Сейчас потолок установлен на уровне 31,4 триллиона долларов.

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