Минфин США предупредил, что страна приблизится к дефолту 1 июня, если не повысит потолок госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила , что у правительства США могут закончиться средства к 1 июня, если не будет решено поднять потолок госдолга. Ее письмо опубликовано на сайте Минфина США.

«Мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», — написала Йеллен.

Сейчас потолок установлен на уровне 31,4 триллиона долларов.

По ее словам, необходимо действовать в ближайшее время, чтобы у правительства была уверенность, что оно сможет осуществлять платежи. Также Йеллен заявила, что если решение будет принято в последний момент, то это может «нанести серьезный ущерб доверию бизнеса и потребителей, повысить краткосрочные расходы налогоплательщиков по займам и негативно повлиять на кредитный рейтинг США».

Минфин также решил приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штата и местных органов власти (SLGS). Свое решение ведомство объяснило необходимостью «управлять рисками, связанными с лимитом задолженности».