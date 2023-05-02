Минфин США предупредил, что страна приблизится к дефолту 1 июня, если не повысит потолок госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что у правительства США могут закончиться средства к 1 июня, если не будет решено поднять потолок госдолга. Ее письмо опубликовано на сайте Минфина США.
«Мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», — написала Йеллен.
Сейчас потолок установлен на уровне 31,4 триллиона долларов.
По ее словам, необходимо действовать в ближайшее время, чтобы у правительства была уверенность, что оно сможет осуществлять платежи. Также Йеллен заявила, что если решение будет принято в последний момент, то это может «нанести серьезный ущерб доверию бизнеса и потребителей, повысить краткосрочные расходы налогоплательщиков по займам и негативно повлиять на кредитный рейтинг США».
Минфин также решил приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штата и местных органов власти (SLGS). Свое решение ведомство объяснило необходимостью «управлять рисками, связанными с лимитом задолженности».
В аналогичном письме в январе 2023 года Джанет Йеллен объясняла, что Минфин для избежания дефолта начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга.
По ее мнению, тогда мог помочь отказ от некоторых категорий бюджетных расходов.