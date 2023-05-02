logo
НовостиОбщество

Минфин США предупредил, что страна приблизится к дефолту 1 июня, если не повысит потолок госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что у правительства США могут закончиться средства к 1 июня, если не будет решено поднять потолок госдолга. Ее письмо опубликовано на сайте Минфина США.

«Мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», — написала Йеллен.

Сейчас потолок установлен на уровне 31,4 триллиона долларов.

По ее словам, необходимо действовать в ближайшее время, чтобы у правительства была уверенность, что оно сможет осуществлять платежи. Также Йеллен заявила, что если решение будет принято в последний момент, то это может «нанести серьезный ущерб доверию бизнеса и потребителей, повысить краткосрочные расходы налогоплательщиков по займам и негативно повлиять на кредитный рейтинг США».

Минфин также решил приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штата и местных органов власти (SLGS). Свое решение ведомство объяснило необходимостью «управлять рисками, связанными с лимитом задолженности».

Читайте также

Золото Путина

Запад уже год пытается конфисковать активы российского ЦБ. За это время власти накопили еще 100 млрд долларов «теневых резервов» за рубежом

В аналогичном письме в январе 2023 года Джанет Йеллен объясняла, что Минфин для избежания дефолта начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга.

По ее мнению, тогда мог помочь отказ от некоторых категорий бюджетных расходов.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya