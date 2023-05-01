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В Брянской области поезд сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства на ж/д путях

В Брянской области грузовой поезд частично сошел с рельсов из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», — написал Богомаз.

По его данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

На данном участке дороги временно приостановили движение.

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30 апреля глава Брянской области сообщил о гибели четырех местных жителей в результате обстрела ВСУ.

По его данным, еще двое получили ранения. Их госпитализировали. В поселке ввели режим ЧС.

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