В Брянской области поезд сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства на ж/д путях

В Брянской области грузовой поезд частично сошел с рельсов из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», — написал Богомаз. По его данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. На данном участке дороги временно приостановили движение.

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