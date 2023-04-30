Глава Брянской области сообщил о гибели двух местных жителей в результате обстрела ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели двух жителей поселка Суземка в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его данным, в результате обстрела ночью с субботы на воскресенье один жилой дом был разрушен полностью, еще два дома получили частичные разрушения.

Также Богомаз сообщил о повторном обстреле поселка Суземка из РСЗО в воскресенье утром. Один дом был частично разрушен, пострадавших нет, рассказал губернатор.