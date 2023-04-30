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Глава Брянской области сообщил о гибели двух местных жителей в результате обстрела ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели двух жителей поселка Суземка в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его данным, в результате обстрела ночью с субботы на воскресенье один жилой дом был разрушен полностью, еще два дома получили частичные разрушения.

Также Богомаз сообщил о повторном обстреле поселка Суземка из РСЗО в воскресенье утром. Один дом был частично разрушен, пострадавших нет, рассказал губернатор.

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На этой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мирных жителей Журавлевки погибли, выехав в запрещенную зону на рыбалку. Мужчины подорвались на мине и скончались на месте, их тела нашли рядом с машиной.

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