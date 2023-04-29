«Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера»

Андрей Картаполов, российский генерал-полковник в отставке, бывший замминистра обороны, ответственный за патриотическое воспитание молодежи, куратор «Юнармии» и храма Минобороны (там, где фрески со Сталиным, Путиным и Шойгу), а ныне — глава Комитета Государственной думы по обороне, автор того самого закона об электронных повестках и реестре военнообязанных, по сути, вводящего в отношении мужской части российского населения крепостное право. «Пропиндосской шушерой» он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» называет людей, которые раскритиковали этот закон. Заверяет, что «наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире», и советует уехавшим россиянам вернуться, «чтобы отдать свой долг родине». «Новая газета Европа» изучила, как привык отдавать свой долг родине сам господин Картаполов и что он в принципе вкладывает в это понятие.

… Андрей Картаполов родился в ноябре 1963 года в ГДР в Веймаре, где в то время проходил службу его отец — полковник, выпускник Михайловской военной артиллерийской академии Валерий Картаполов. Мать будущего генерал-полковника была учительницей. Картаполов-младший пошел по стопам отца. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1993 году — Военную академию имени Фрунзе. В 2007 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Саму воинскую службу начинал в группе советских войск в Германии (в 1989–1994 годах — Западная группа войск), продолжил в Дальневосточном военном округе. Служил на должностях от командира взвода до командира 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (Горячие ключи, Сахалинская область). Как отмечается в официальной биографии депутата, это единственная пулеметно-артиллерийская дивизия в России; в числе ее командиров был генерал-лейтенант Валерий Асапов, погибший в Сирии. В нулевых военная карьера Картаполова стремительными темпами шла в гору: он по году был то заместителем командующего армией в Сибирском военном округе, то начальником штаба 22-й гвардейской армии в Московском военном округе, затем в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил, такое же короткое время командовал 58-й армиией Северо-Кавказского, затем Южного военного округов, был заместителем командующего войсками Южного военного округа, следом — начальником штаба Западного военного округа и, наконец, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил. Впрочем, до лета 2014 года Андрей Картапалов был известен в более чем узком кругу. Его никто не цитировал, да и сам он был менее словоохотлив в публичном пространстве.

Картаполов и малазийский «Боинг». Первое вранье Когда в июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит «Боинг 777», принадлежащий «Малайзийским авиалиниям» (трагедия унесла жизни 298 человек), Андрей Картаполов — в тот момент он занимал должность замначальника Генштаба ВС — и получил свою первую относительно широкую известность. Уже спустя четыре дня после авиакатастрофы что-то или кто-то заставил его высказаться на эту тему.

21 июля 2014 года он сидел на пресс-конференции Минобороны России и безапелляционно утверждал, что малазийский «Боинг» был сбит украинскими войсками:

якобы средства радиолокационного наблюдения Минобороны РФ зафиксировали, что незадолго до катастрофы самолет Су-25 Вооруженных сил Украины летел на расстоянии три-пять километров от гражданского самолета. Картаполов подчеркивал, что Су-25 способен кратковременно достигать высоты в 10 тыс. метров. Эта версия — об участии в катастрофе украинского самолета — долгое время рассматривалась прогосударственными российскими СМИ. Однако проведенная международными экспертами проверка показала, что данные, представленные Картаполовым, были специально сфабрикованы и никаких украинских военных самолетов поблизости от «Боинга» в день катастрофы зафиксировано не было. Два года спустя после трагедии российское Минобороны вынуждено было от версии Картаполова отказаться. На очередном брифинге Минобороны начальник радиотехнических войск ВКС России Андрей Кобан рассказал журналистам, что радиолокационный комплекс «Утес-Т», базирующийся в Ростовской области, не зафиксировал запуска воздушных объектов с территории, контролируемой ополченцами. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков особо добавил, что рядом с рейсом MH17 не было никаких других самолетов. Впрочем, за пущенную в СМИ дезинформацию Андрей Картаполов своих должностей и звания генерал-лейтенанта не лишился. Тем временем Международная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы, выяснила деталь, которая отчасти объясняет причину, по которой генерал-лейтенант Картаполов спешно выдвинул версию про украинский военный самолет рядом с «Боингом». Как известно по данным независимого следствия, «Боинг» был сбит ракетой из установки «Бук-М1», что из состава 53-й зенитной ракетной бригады ПВО России. Ракетная установка была переброшена на территорию Украины в июне 2014 года. А 53-я зенитная ракетная бригада ПВО, выяснила Международная следственная группа, относилась к Западному военному округу, начальником штаба которого на момент июня 2014 года еще был как раз Картаполов. То есть последний не мог не знать и не мог не контролировать переброску его подчиненными зенитных комплексов на территорию Украины и атаку воздушных целей над ее территорией. Впрочем, генерал-полковник Картаполов ни обвиняемым, ни подсудимым в рамках дела о рейсе MH 17 официально пока не проходит. Но уже в феврале 2015 года Евросоюз включил его в санкционный список лиц, которых ЕС считает ответственными «за дестабилизацию ситуации на Украине». На родине, правда, деятельность Андрея Валерьевича оценили иначе: в том же 2015 году Картаполова повысили до генерал-полковника и назначили командующим войсками Западного военного округа.

Картаполов и Сирия А потом Картаполову доверили командовать российской группировкой войск в Сирии. В официальной биографии депутата говорится, что именно под его руководством Пальмира была возвращена под контроль сирийского правительства. «Есть те, кто не понимает нашего присутствия в Сирии. Как бы вы им это объяснили?» — спрашивал генерал-полковника в 2021 году журналист российской газеты «Аргументы и факты». Картаполов объяснял так: «Как бы цинично это ни звучало, но гораздо проще воевать с бандитами на чужой территории, чем на своей. Вспомните, как взрывали дома, самолеты, метро, «Норд-Ост» — это всё было у нас. Если бы мы не ввязались в Сирии, то это бы всё вернулось. И наши «партнеры» спят и видят, чтобы это всё повторилось. Ведь ИГИЛ (запрещен в РФ. — Прим. ред.) не появился из ниоткуда. Это понятный проект. Мы знаем, кто его готовил, кто запускал, вооружал. ИГИЛ оттянул на себя много и наших радикально настроенных граждан. Они поехали туда, и нам пришлось разбираться и с ними тоже. Поэтому то, что происходит в Сирии, крайне важно. Второе — мы в Сирии дали возможность приобрести боевой опыт практически всему офицерскому корпусу, что довольно сложно сделать в обычной обстановке. Проверили многие виды вооружения, поняв, что надо дорабатывать и что нового должно появиться. Даже с точки зрения военной науки это неоценимый опыт».

Андрей Картаполов и Сергей Шойгу. Фото: сайт Минобороны России

Картаполов и «патриотическое воспитание молодежи» За «неоценимый опыт» летом 2018 года президент Путин назначил Андрея Картаполова девятым по счету заместителем министра обороны Сергея Шойгу. В Минобороны Картаполов, имеющий исключительно лишь боевой опыт, возглавил воссозданное буквально перед его назначением Главное военно-политическое управление (ГВПУ), где стал курировать военно-патриотическое воспитание молодежи. То есть отвечал за морально-идеологическую составляющую в Российской армии. По сути, отмечали наблюдатели,

ГВПУ стало реинкарнацией советского военно-политического управления, которое занималось политпропагандой и партийной агитацией в рядах Советской Армии.

«Главная наша задача, — говорил Картаполов журналистам про свою новую должность, — формирование информационного иммунитета к чуждой идеологии, к тому, что пытаются вбросить и что может разъедать сознание личного состава. Ведь наши «партнеры» хорошо рассчитали, что гораздо дешевле поменять власть в стране, чем с этой страной воевать. Как они это делают, мы прекрасно видим. И сейчас в информационном пространстве идет война и за общественное сознание, и за сознание каждого человека. Особенно они стараются зацепиться за молодежь, потому что у молодых ребят еще не сформировалось свое собственное мнение, а только идет созидание самого себя. И вот если допустить, чтобы здесь «партнеры» поработали, то это может привести к нехорошим последствиям». Картаполов признавался, что отделять истину от фейков личному составу помогает, в частности, просмотр программы Никиты Михалкова «Бесогон». «[Мы] стараемся меньше давать текстового материала, — объяснял он. — Во-первых, это уже никому не интересно, потому широко используем, к примеру, передачи наших публицистов, экспертов. Например, цикл «Бесогон» Никиты Михалкова. Посадили солдат, показали серию, обсудили. И это работает. У них есть интерес. Используем «Уроки русского» Захара Прилепина. У нас есть обязательный к просмотру перечень кинофильмов, утвержденный министром обороны, и обязательной литературы, куда входят произведения, формирующие нормальное сознание воина-патриота». В 2018 году политрук Картаполов взял также шефство над патриотическим военизированным движением для детей 8 до 18 лет под названием «Юнармия». Причину создания этой структуры мотивировал следующим образом: «Если нам не заниматься нашими детьми, подрост­ками, то ими будут заниматься другие люди. <…> Нам же нужно, чтобы в нашей стране росли люди, которые любят нашу страну и хотят в ней жить, хотят, чтобы Россия стала лучше, чтобы она развивалась. Для этого и создавалось движение «Юнармия», которое уже насчитывает 850 тыс. юношей и девушек. Она нужна, чтобы дети учились любить свою страну, в том числе на победах русской армии, ее патриотических устоях».

Картаполов, религия и Сталин И еще про патриотизм. Андрей Валерьевич был одним из кураторов строительства принадлежащего Минобороны парка «Патриот» и храма Вооруженных сил в Одинцовском районе Московской области. Заявлялось, что храм «посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах». В апреле 2020 года, еще до открытия святыни, стало известно о создании в ней мозаики с изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу и Валентины Матвиенко. Настоятель храма епископ Клинский объяснил такое решение традицией изображения исторических событий, отмечая, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма. Однако, видимо, кураторы храма перестарались, и в течение нескольких дней после этого мозаику решено было демонтировать.

Мозаика в храме Вооруженных сил. Фото из соцсетей

Впрочем, скандал на этом не закончился. Тогда же стало известно о создании в храме мозаики, изображающей парад Победы, на которой есть портрет Иосифа Сталина. А это уже вызвало неоднозначную реакцию не только в оппозиционных, но и в церковных кругах. Мозаику осудили в РПЦ. Но куратор строительства храма, замминистра обороны Андрей Картаполов стоял на своем. Появление мозаики со Сталиным он оправдывал следующим: «Иосиф Виссарионович — это наш Верховный главнокомандующий, председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответственные решения. Да и религию, в общем-то, вернул. Почему мы должны его стыдиться? Из-за того, что какие-то господа из-за бугра велят нам это делать? Мы сами разберемся, кого нам чтить, кого изображать на фресках. <﻿…﻿> Мы — великий народ. И имеем право чтить своих героев». Однако Экспертный совет РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации всё же решил иначе. Мозаику решено было разместить в музее рядом с храмом, но не в самом храме. А вот икону, которую подарил храму сам Владимир Путин (по некоторым данным, ее стоимость 14 миллионов рублей), Андрею Картаполову отстоять удалось.

Он даже устроил этой иконе настоящее турне — полтора года возил ее на самолете Минобороны по российским военным гарнизонам. Цель турне — чтобы икона вернулась в храм «намоленной».

Государственные российские СМИ писали, как генерал-полковника торжественно встречали с этой иконой в каждом аэропорту, а в местные храмы, куда он ее привозил, по сведениям Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией), сгоняли толпы солдат и детей из «Юнармии».

Картаполов и похищения оппозиционеров Сторонники Алексея Навального прямо обвиняли Андрея Картаполова в том, что, будучи замом Шойгу и начальником того самого главного военно-политического управления Минобороны, он координировал похищения и принудительную отправку в армию сотрудников ФБК Руслана Шаведдинова, Артема Ионова и Ивана Коновалова. Как рассказывал в отдельном расследовании сам Шаведдинов, в декабре 2019 его квартиру буквально взяли штурмом силовики, выпилив дверь, после чего насильно в наручниках под конвоем увезли из Москвы на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Там менеджера проектов ФБК заставили проходить военную службу. Командование части на Новой Земле призналось ему, что это было сделано именно по распоряжению Картаполова. Еще Шаведдинову объяснили, что зам Шойгу регулярно звонит в часть и отдает приказы на его счет. В частности, Картаполов, если верить оппозиционеру, давал указания запрещать Шаведдинову пользоваться любыми видами связи, ставить его в бесконечные наряды, не позволяющие спать целыми сутками, объявлять выговоры. Кроме того, со слов Шаведдинова, к нему приставили военнослужащего-контрактника, который ходил за ним «круглые сутки» и «снимал на камеру каждый его шаг». Кадры потом появлялись на государственном ТВ. Летом 2020 года в отдаленные воинские части также отправили служить страдавшего астмой сотрудника ФБК Артема Ионова и пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова. По данным ФБК, и в этих случаях за принудительной отправкой в армию стоял генерал-полковник Картаполов.

Картаполов, дочка и маленький заводик У самого Андрея Картаполова сына нет. Его дочь Варвара Гурьянова хоть и в «Юнармию» по возрастному цензу не подходит, но к своим 36 годам добилась немалого: во-первых, стала профессиональной заводчицей собак — у нее собственный питомник в Ростове-на-Дону, где она разводит служебных немецких овчарок, ньюфаундлендов и корги. Во-вторых, еще раньше она стала обладательницей доли в уставном капитале расположенного в тысяче километров от Ростова и собачьего питомника «Брасовского машиностроительного завода». Это предприятие, расположенное в Брянской области, сотрудничает с Минобороны и производит в том числе специальные герметичные контейнеры для перевозки химического оружия. Связь дочери Картаполова с заводом в свое время выяснил всё тот же ФБК. Отрицать владение дочерью доли в уставном капитале завода тот не стал.

Как удалось выяснить «Новой газете Европа», на сегодняшний день Варвара Гурьянова до сих пор числится в учредителях «Брасовского завода» и одновременно активно занимается собачьим бизнесом в Ростовской области,

регулярно участвуя в кубках, выставках и соревнованиях. В своих соцсетях (даже запрещенных на территории России) она, как сама выражается, «открывает брони» то на «щеночков корги», то на «деток», имея в виду щенков немецких овчарок.

Андрей Картаполов и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Картаполов, война с Украиной, законы и снова вранье «Я считаю, что наш военный опыт вполне может быть востребован на уровне законодательной практики, чтобы жизнь людей в нашей стране стала понятнее, проще и лучше», — так в 2021 году замминистра обороны Картаполов объяснял журналистам, зачем избирается в Госдуму. — У нас в армии ты знаешь, что будет завтра, поэтому у военного человека есть уверенность в будущем, которая пере­дается его семье. Люди четко знают, как устроена жизнь, куда двигаться дальше. На гражданке этого нет. Я хочу попробовать приложить это ко всему обществу. Чтобы оно развивалось понятно». В Государственную думу VIII созыва Картаполов успешно попал. Иначе быть не могло — он шел туда от партии власти «Единая Россия». Сразу очутившись в кресле депутата, Картаполов вдобавок был избран председателем думского Комитета по обороне. А через пять месяцев Россия напала на Украину. И Андрей Валерьевич Картаполов стал одним из главных инициатором репрессивных законов в отношении своих сограждан. Из числа тех, кто не поддержали войну. Словом, жизнь людей с приходом в Госдуму господина Картаполова «стала понятнее, проще и лучше». Пожалуй, с войной наступил и пик известности Андрея Картаполова в России. И всё благодаря его комментариям. Так, летом 2022 года он заявил, что Минобороны с марта не публикует данные о погибших в Украине российских военных, потому что армия «перестала терять людей из-за удачной смены тактики». Осенью рекомендовал россиянам не выезжать из страны во время «частичной» мобилизации, весной 2023 года призвал доверить самим гражданам охрану государственных границ, «чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины». Россиянам-мужчинам, живущим за границей, советовал оформить годичный отпуск и «отдать долг родине», отслужив в армии. Российским компаниям депутат рекомендовал самостоятельно закупить защиту от дронов. А в интервью журналистам замечал, что неонацистов, которые воюют в Украине на стороне российских войск, нельзя обвинять в фашизме, потому что «они уже исправились».

Что касается законодательных инициатив, то Картаполов стал одним из авторов закона об отмене предельного возраста для военной службы.

Он предложил включать в резерв даже многодетных отцов. Внес законопроект о повышении минимального возраста призыва в армию с 18 до 21 года и предельного возраста призыва с 27 до 30 лет. Наравне с сенатором Клишасом и депутатами Вяткиным и Пискаревым Картаполов продвигал законопроект об ужесточении наказания за преступления во время «мобилизации», «военного положения» и «военного времени» (в Уголовный кодекс, в частности, добавили статью за «добровольную сдачу в плен», с максимальным сроком лишения свободы до десяти лет в колонии). Сроки наказания за оставление части в период «мобилизации» и «военного положения» тоже увеличили до десяти лет. Еще депутат Картаполов стал соавтором поправок об уголовной ответственности за «дискредитацию» добровольцев и бойцов ЧВК «Вагнера». Правда, как и в случае с малазийским «Боингом», не обходилось без дезинформации со стороны генерал-полковника в отставке. Так, в день начала мобилизации в разговоре с журналистом «Фонтанки» Картаполов назвал «предательством» сдачу в плен. И уточнил, что это якобы прописано как в тексте воинской присяги, так и в обязанностях военнослужащего. «Написано, что ничто, даже угроза смерти, не может заставить военнослужащего Российской Федерации сдаться в плен», — сказал генерал-полковник. Однако, обращали внимание наблюдатели и сами журналисты, в обоих документах ничего подобного написано не было.

Аналогичное по правдивости заявление Картаполова было на тему призыва. Осенью 2022 года он заявил, что под мобилизацию подпадают и выпускники военных кафедр. Даже глава Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев поспешил опровергнуть его слова, заявив, что выпускники военных кафедр не приравниваются к тем, кто служил, а значит, не могут быть мобилизованы. В итоге осенью 2022 года Администрация президента внесла Картаполова и еще четырех депутатов Госдумы в негласный список «информационно нечистоплотных» чиновников, цитировать которых государственным СМИ не рекомендовали. Во всяком случае, об этом утверждало издание «Верстка». Издание цитировало источника в Кремле, который называл высказывания Картаполова «догадками и какими-то собственными ощущениями». По мнению Администрации президента, он «раскачивал лодку» и дополнительно запугивал россиян в условиях мобилизации. И Картаполова, действительно, не было слышно несколько месяцев.

Картаполов и закон об «электронных повестках» Но весной 2023 года он вновь стал частым гостем эфиров «Соловьёв Live» (передача российского пропагандиста Владимира Соловьева) и канала «Россия-1». Потому что весной 2023-го именно депутат Картаполов инициировал в Госдуме законопроект о так называемых электронных повестках и реестре военнообязанных, по сути, вводящий в отношении российских мужчин призывного возраста крепостное право: в случае нежелания воевать им установили запрет на выезд из страны, запрет на ведение бизнеса, вождение машины, регистрации сделок с недвижимостью и прочие жизненно важные вещи. Закон со скоростью ветра прошел все чтения в Госдуме, также оперативно получил одобрение Совета Федерации и президента Путина.

«Аналогов нет. Мы, как всегда, первопроходцы, — комментировал в радиоэфире у Владимира Соловьева свой законопроект Картаполов.

— Пусть равняются на нас. Закон соответствует духу времени, тем возможностям, которые существуют в нашем государстве. Та система, которая предлагается, — она абсолютно человекоориентирована, она удобна». Депутат подчеркивал: «Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Да, закон распространяется на всех военнообязанных, на тех, кто находится в запасе, но не более того. Никакой мобилизации нет, и она не планируется. Об этом много говорили все наши руководители, и я еще раз хочу об этом во всеуслышание заявить». При этом правозащитникам, в первую очередь, юристу Павлу Чикову, в тот период вовсю поступали сообщения о том, что в более чем 30 российских регионах мужчинам вручают повестки то «для уточнения данных», то с приглашением явиться на военные сборы. «Служба в армии — это почетная обязанность, закрепленная в Кон-сти-ту-ции, это священный долг, — акцентируя внимание на слове «Конституция», рассуждал в эфире Соловьева депутат Картаполов. — Если ты не выполняешь свои консти-ту-ци-онные обязанности, мы будем тебя потихоньку пододвигать к принятию правильного взвешенного решения. Нашим врагам о-ч-е-нь хочется, чтобы у нас было всё плохо. Но они этого не дождутся. И вот эта система (электронные повестки. — Прим. ред.), которая создается, — она уникальная, не имеет никаких аналогов, очень многие будут на нас равняться… Мир пока равняться не спешит. Из-за активной поддержки войны в Украине любитель «собственных ощущений» Андрей Картаполов находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Канады, Швейцарии, Австралии, Великобритании, США, Новой Зеландии, Японии и самой Украины.