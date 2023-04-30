Германия передала Украине вторую систему ПВО IRIS-T

Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и ракеты к нему. Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии.
Кроме того, в обновленный список немецкой помощи Киеву включили восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros и два грузовых автомобиля 8х6 с контейнерами.
О том, что Бундесвер (немецкое министерство обороны) передал Украине первую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, стало известно 18 апреля.
Тогда представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат не смог подтвердить или опровергнуть сообщение немецкого правительства. Он отметил, что получение этой системы ПВО будет знаковым событием, ведь она позволит сбивать цели на большей дистанции.
6 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ собирается передать Киеву дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
AP писало, что Patriot станет самой передовой ЗРК, которую Запад предоставил Украине для отражения воздушных атак РФ. При этом было неясно, когда Patriot прибудет на линию фронта, поскольку США необходимо обучить украинские войска использованию системы.