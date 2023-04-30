Германия передала Украине вторую систему ПВО IRIS-T

Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и ракеты к нему. Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии.

Кроме того, в обновленный список немецкой помощи Киеву включили восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros и два грузовых автомобиля 8х6 с контейнерами.

О том, что Бундесвер (немецкое министерство обороны) передал Украине первую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, стало известно 18 апреля.

Тогда представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат не смог подтвердить или опровергнуть сообщение немецкого правительства. Он отметил, что получение этой системы ПВО будет знаковым событием, ведь она позволит сбивать цели на большей дистанции.