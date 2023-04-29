Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен. В украинской разведке заявили об уничтожении 10 резервуаров с нефтепродуктами

Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидировали, сообщил начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин.

По словам губернатора Михаила Развожаева, до нефтебазы долетел только один украинский беспилотник, а второй был сбит, его обломки нашли на берегу рядом с терминалом.

«РБК-Украина» пишет со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, что в результате взрыва в Севастополе уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Юсов назвал происходящее «божьей карой» за гибель мирных жителей в Умани, где накануне ракета попала в жилой многоэтажный дом.

«Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора», — заявил он в разговоре с изданием.

По данным МВД Украины, в Умани в результате удара российской ракеты по жилому дому погибли 23 человека. Следователи смогли идентифицировать 22 тела. Без вести пропавшей считается одна женщина, поиски продолжаются, заявил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, среди погибших пятеро детей: два мальчика (одному было полтора года, второму — 16 лет) и три девочки 8, 11 и 14 лет.