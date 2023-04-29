Минобороны РФ предложило формировать электронные личные дела призывников на основе данных из «Госуслуг»

Минобороны РФ опубликовало проект внесения изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. В частности, предлагается формировать электронные личные дела призывников.

В документе говорится, что для этого военкоматы будут использовать государственные информационные ресурсы — данные портала «Госуслуги», а также информационные системы регионов в сфере здравоохранения и системы межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, Минобороны планирует закрепить новые способы оповещения призывников о вызове в военкомат — заказным письмом или электронной повесткой через «Госуслуги».

В документе отмечается, что электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан на порталах государственных и муниципальных услуг. В повестках будут указывать, что получившим ее людям со дня вручения запрещается выезд из России по уважительной причине

Неделю назад в Санкт-Петербурге в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Перед этим глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки будут рассылаться уже в весенний призыв, однако они не будут иметь юридической силы.