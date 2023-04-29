Минобороны РФ предложило формировать электронные личные дела призывников на основе данных из «Госуслуг»

Минобороны РФ опубликовало проект внесения изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. В частности, предлагается формировать электронные личные дела призывников.
В документе говорится, что для этого военкоматы будут использовать государственные информационные ресурсы — данные портала «Госуслуги», а также информационные системы регионов в сфере здравоохранения и системы межведомственного электронного взаимодействия.
Кроме того, Минобороны планирует закрепить новые способы оповещения призывников о вызове в военкомат — заказным письмом или электронной повесткой через «Госуслуги».
В документе отмечается, что электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан на порталах государственных и муниципальных услуг. В повестках будут указывать, что получившим ее людям со дня вручения запрещается выезд из России по уважительной причине
Неделю назад в Санкт-Петербурге в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Перед этим глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки будут рассылаться уже в весенний призыв, однако они не будут иметь юридической силы.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. За два дня до этого закон одобрил Совет Федерации. За принятие законопроекта проголосовали 163 сенатора, против — только Людмила Нарусова.
Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.
Если повестка не была вручена, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.