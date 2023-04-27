Море волнуется раз

Стало известно, что Севастопольский морской порт, который несколько лет чуть не ушел с молотка за десять рублей, разделят на две части. Самую вкусную — промышленную, площадью более 20 га, — отдают сомнительной компании под руководством однокашника зампреда «Боевого братства» Дмитрия Саблина. А неликвид с убыточными морским общественным транспортом оставляют городу. Другие судостроительные предприятия города переданы в руки профессиональных ликвидаторов и могут попасть под застройку.

Неликвид в «родной гавани» Самый крупный актив Севастополя — это порт, одна из самых больших незамерзающих акваторий на территории бывшего СССР. «Севморпорт» расположен в разных бухтах города и занимает 28 га. Он насчитывает 11 крупных причалов общей протяженностью 1770 метров для судов разных типов. Есть причалы, предназначенные для торговли, для судоремонта и для транспортного судоходства, терминалы для хранения зерна и площадки для перевалки грузов. Также имеется развитая железнодорожная и автомобильная инфраструктура. Среднесуточная перерабатывающая способность порта по выгрузке составляет 168 вагонов. После аннексии Крыма из-за санкций порт пришел в упадок. Грузоперевалка упала в 15 раз: с 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тысяч по итогам 2018 года. В дальнейшем городские власти не раскрывали показатели эффективности предприятия. За девять лет порт не раз оказывался на грани банкротства. В январе 2019 года он со всем имуществом — кораблями, причалами, буксирами, складскими и административными помещениями — мог быть продан всего за 10 рублей. 1200 объектов порта были оценены городской администрацией в 1 копейку — столько стоят, например, плавучий док, ремонтная мастерская, нежилые здания, 20 причалов.

Михаил Развожаев. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Тогда порт так и не был продан. Многочисленное имущество «Севморпорта» оценочной стоимостью 26 млн рублей было списано правительством города как непригодное для последующей продажи. На территории порта работали частные предприятия, которые годами не платили городу арендную плату. Тогда же, в 2019 году, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников планировал передать порт в федеральную собственность. Через несколько месяцев губернатор сменился. Новый глава региона Михаил Развожаев пообещал, что порт оставят городу. Чиновник прогнозировал скачок в развитии предприятия, которое скоро точно будет пополнять городской бюджет. Порт действительно не стали передавать федералам. Тем не менее, никакого развития с тех пор так и не произошло. Против руководства «Севморпорта», назначенного уже при Развожаеве, были возбуждены уголовные дела за махинации с налогами. Долги продолжали накапливаться, а само предприятие так и осталось глубоко убыточным. По данным СПАРК, если в 2017 году убытки составили 1,9 млн рублей, то в 2021 году — 108 млн руб. За 2022 году убыток предприятия — 62 млн руб. Опять же, по данным СПАРК, чистая норма прибыли «Севморпорта» ниже среднего значения по отрасли на 3 394,95%. Рентабельность продаж ниже среднеотраслевого показателя на 2 349,87%. Зато коммерческие и управленческие расходы по отношению к выручке на 256,85% выше, чем в среднем по отрасли. Ранее в севастопольском активе был заинтересован «Ростех», обещавший еще в 2015 году выделить на развитие порта 7 млрд рублей. И действительно, в 2018 году на площадку порта зашел судостроительный завод «Вымпел», дочерняя компания концерна «Калашников», которая входит в структуру «Ростеха». Но спустя несколько месяцев «Вымпел» перенес производство на феодосийский завод «Море» — в том числе и распиаренных судов на подводных крыльях «Комета» (но и там процесс встал — из-за санкций). Официальной причиной ухода «Вымпела» из Севастополя называли задолженность порта перед ресурсоснабжающими организациями.

Севастопольский морской порт. Фото: Яндекс.Карты

По данным «Руспрофиля», за 2021 год кредиторская задолженность порта составляла 184 млн рублей, в 2022 году — 181 млн руб. Долги предприятия, в том числе по исполнительным производствам, регулярно погашают из дотационного севастопольского бюджета. В 2019 году правительство Севастополя заявило, что до 2023 года каждый год Севастопольскому морскому порту будут направляться 50 млн рублей на восстановление судов и инфраструктуры. Но к этой сумме регулярно добавляются бюджетные деньги, которые идут на оплату задолженности порта по зарплате, за воду, электричество, вывоз мусора. Например, в 2022 году город выделил порту 28,5 млн руб. на закрытие долгов за электричество, еще 42 млн руб. было направлено на погашение долгов по налогам и сборам. И это только несколько примеров, которые выдает поисковик. Часть долгов погашает само предприятие — распродавая имущество, часто по заниженной цене. Так, в сентябре 2022 года чуть не ушел с молотка морской вокзал в центре города; власти Севастополя были вынуждены выделить 11 млн рублей, чтобы закрыть долги по уже открытым исполнительным производствам, и сохранить морвокзал и несколько причалов.

Ликвидатор со стажем Недавно стало известно, что инфраструктура субсидируемого из-за нерентабельности морского пассажирского транспорта — несколько причалов для пассажирского морского транспорта, в том числе для круизных лайнеров и яхт, — останется в собственности города на балансе ГУП ГС «Севастопольский морской порт» («СМП»). Эти объекты находятся в центральной части города. А более 20 гектаров промышленных территорий в Камышевой бухте и Инкермане, с инфраструктурой для судоремонта, судостроения и перевалки грузов, будут переданы на баланс ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс» (ФГУП «НИКИМП»). По данным «Руспрофиль», ФГУП возглавляет некий Андрей Фильчаков. Ранее он был главой ликвидированной РОО «Федерация Регбилиг Московской области» в Химках, конкурсным управляющим ликвидированного в 2003 году ОАО «Механический завод» в Самаре и главой ликвидационной комиссии Крымского бассейнового управления федерального агентства водных ресурсов (БВУ). Практически сразу после аннексии Крыма Фильчаков был назначен главой Крымского филиала ФГУП «Росморпорт». С 2004 по 2009 год Фильчаков находился в ближнем кругу бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова, учредившего печально известное «Боевое братство». Фильчаков был правой рукой Владимира Стрельченко, скандально известного мэра Химок, сослуживца Громова по Афганистану. Стрельченко занимал пост первого заммэра Химок и с 2004 по 2009 год, по данным базы нормативных актов «Гарант», отвечал за исполнение большинства решений мэра, в том числе непопулярных, вызывавших в регионе протесты и, как следствие, репрессии против местных активистов и журналистов.

Владимир Стрельченко. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Почти все заместители Стрельченко побывали фигурантами уголовных дел. Вот и против заместителя Андрея Фильчакова в 2007 году было возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Фильчаков подписал заявление о выделении из Химкинского инвестфонда денежных средств на ремонт школы и детских садов. Средства были похищены. Самый громкий скандал, касающийся Стрельченко и его команды, был связан с Химкинским лесом, который вырубили для строительства федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург. — Тогда как раз при Стрельченко в Химках с землей манипуляции было очень много, потому что там началась совершенно бешеная застройка, — вспоминает в разговоре с «Новой-Европа» лидер движения «Экооборона Московской области» и защитница Химкинского леса Евгения Чирикова. — Это было совершенно удивительное дело, потому что нарушались буквально все законы. Много было застройки охранных зон, особенно около реки.

Михаил Бекетов в инвалидной коляске на митинге в поддержку подвергшихся нападению гражданских активистов и журналистов в Москве 21 ноября 2010 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Массовые протесты против застройки и вырубки зеленых зон активно освещали местные СМИ. За журналистами и активистами началась охота. Застройщики нанимали ЧОПы с кулаками побольше, футбольные фанаты навещали лагерь в масках ку-клукс-клана, полиция методично задерживала протестующих. После появления статьи в «Химкинской правде» о перезахоронении останков советских летчиков из-за близости к строящейся трассе редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову подожгли автомобиль. В ноябре 2008 года, за две недели до выборов мэра Химок, Бекетова нашли лежащим на земле у своего дома. Его голова была проломлена, пальцы раздроблены, ноги переломаны. Журналист провел в коме несколько месяцев: он потерял речь, лишился пальцев рук и правой ноги. Пять лет он жил в таком состоянии, а потом умер. В 2008 году журналисты «Новой газеты» проводили расследование о нападении на Бекетова. Они пообщались с местным криминальными авторитетами, которые называли Фильчакова одним из возможных заказчиков. По их мнению, первому заму было выгодно, подставив, убрать мэра и занять его место. Они упоминали связи Фильчакова с неким депутатом Госдумы с бандитским прошлым. Правда, никаких подтверждений этой версии ни журналисты, ни правоохранители потом не нашли. Дело Бекетова до сих пор не раскрыто.

Дмитрий Саблин. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

С одним депутатом Госдумы Фильчакова действительно связывают близкие отношения. Речь идет о Дмитрии Саблине, зампреде «Боевого братства». СМИ не раз обвиняли его в рейдерстве, а подконтрольные ему организации — в нападении на активистов. Например, молодежное крыло «Боевого братства» — «Здоровая нация» — в Химках не раз выступала на стороне застройщиков и разгоняла митингующих далеко не самыми гуманными методами. Дмитрий Саблин и Андрей Фильчаков оба окончили Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. Причем в биографиях у них значится одна и та же «командная тактическая специальность мотострелковых войск». После назначения Саблина главой севастопольского отделения «Единой России» в 2019 году, во время переизбрания членов политсовета, среди прочих там оказался и Андрей Фильчаков. Депутату Саблину и портовая тема в Севастополе совсем не чужая. В 2007-м несколько крымских причалов сомнительным образом отошли ООО «Балаклавамегастрой», которыми распоряжался отель «Балаклава-Мария-Клуб», аффилированный с депутатом Саблиным. В 2019 году региональное правительство отсудило их, а затем изъяло. Также у фирмы ООО «Техническое агентство «Наутилус», связанной с Саблиным, не получилось в декабре 2021 года отстоять в суде договор аренды на 49 лет двадцати гектаров территории Таврической набережной в Балаклаве, где предполагалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Но в этом случае депутат был в заведомо проигрышном положении — уникальной бухтой, по некоторой информации, заинтересовался Владимир Путин, а также братья Ротенберги, которые в 2021 году начали строительство там яхтенной марины. Возможно, депутату Саблину не стоит отчаиваться. По данным «Руспрофиль», уставная деятельность ФГУП «НИКИМП», которому сейчас передают активы «Севморпорта» и десятки гектаров на побережье Севастополя, связана не только с водным транспортом и причалами. ФГУП, которым руководит однокашник депутата, также имеет право заниматься розничной торговлей продуктами и табачными изделиями, деятельностью, связанной с ресторанами, кафе и гостиницами. Если по итогам войны у Украины не получится вернуть полуостров, то для Саблина и его протеже рисуются перспективы еще более заманчивые. «НИКИМП», которым руководит господин Фильчаков, в будущем может заняться застройкой портов Керчи и Феодосии.

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Вычерпали «Море» Желающим превратить севастопольское побережье в бетонного гетто вроде ближайшего Подмосковья скоро надо будет выстраиваться в очередь. Федеральные власти уже не первый год поощряют застройку крымского побережья. Пару лет назад зампред правительства России и куратор Крыма Марат Хуснуллин обещал привлечение 3 млрд инвестиций, причем уточнял, что речь шла именно о застройке. В Севастополе, например, собираются на 900 га построить многоэтажки на 130 тысяч человек. Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов обещал на побережье западного Крыма возвести новый город на 50 тысяч человек. Правда, планы реализовать не удалось, так как вскоре его арестовали за коррупцию. На днях премьер России Михаил Мишустин также примкнул к лобби застройщиков и пообещал строительным компаниям преференции при получении земельных участков. Но если раньше речь шла о природоохранных либо общественных зонах, то теперь власти предлагают застраивать территории оборонных предприятий. В 2020 году глава Минпромторга Денис Мантуров уже обещал отдать под застройку часть территории «Севморзавода» вместе с оборонным вертолетным заводом, также расположенным на побережье в густозаселенном районе. После аннексии Крыма Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, который исторически обслуживал корабли Черноморского флота, перешел в собственность Севастополя. Предприятие преобразовали в ГУП. Через год ГУП «Севморзавод» передал все производственные мощности в аренду на 49 лет АО ЦС «Звездочка», дочке «Объединенной строительной корпорации» (ОСК). В середине апреля в городском филиале центра судостроения «Звездочка» и на «Севморзаводе», которые по факту являются единой организацией, были назначены два новых директора. Это Сергей Орлов и Олег Флусов. Оба прежде работали в Санкт-Петербурге, где первый был председателем ликвидационной комиссии корабельного предприятия АО «Западный Центр Судостроение», а второй — конкурсным управляющим в семи компаниях, которые уже обанкрочены или упразднены. В 2017 году Олег Флусов был отстранен от управления одной из фирм, находившейся в предбанкротном состоянии, после того как потратил из конкурсной массы почти все деньги — беспрецедентную сумму, 192 млн рублей, — на услуги своих юристов, сообщает издание «Примечание».

Игорь Дрей. Фото: ОСК