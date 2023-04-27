Блогера Елену Блиновскую задержали на российской границе

В Москве задержали инстаграм-блогера, автора «марафонов желаний» Елену Блиновскую по делу о неуплате свыше 918 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Фото: инстаграм Блиновской

Она является подозреваемой по уголовным статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Следствие утвеждает, что Блиновская, оказывая информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса, «занизила полученные доходы» и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц, а также «легализовала» эти средства их путем совершения финансовых операций.

По данным СК, Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на ранее арендованном ей автомобиле.

Также у нее имелись авиабилеты для вылета в другую страну, говорится в релизе. Телеграм-канал «112» утверждает, что Блиновская накануне купила билет на самолет в Алматы, однако ее предупредили о готовящемся задержании, и блогер поменяла маршрут. В сообщении говорится, что ночью она арендовала автомобиль с водителем и поехала в сторону Беларуси. Блиновскую задержали недалеко от границы РФ в районе Смоленска, пишет «112». В соцсетях Блиновской не говорится о ее задержании. Накануне блогер выступала на бизнес-мероприятии «АМОКОНФ». Блиновская — лайф-коуч и автор марафона личностного роста «Марафон желаний». На ее инстаграм-аккаунт подписаны более 5,3 млн человек.