Блогера Елену Блиновскую задержали на российской границе

В Москве задержали инстаграм-блогера, автора «марафонов желаний» Елену Блиновскую по делу о неуплате свыше 918 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Фото: инстаграм Блиновской
Она является подозреваемой по уголовным статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Следствие утвеждает, что Блиновская, оказывая информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса, «занизила полученные доходы» и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц, а также «легализовала» эти средства их путем совершения финансовых операций.
По данным СК, Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на ранее арендованном ей автомобиле.
Также у нее имелись авиабилеты для вылета в другую страну, говорится в релизе.
Телеграм-канал «112» утверждает, что Блиновская накануне купила билет на самолет в Алматы, однако ее предупредили о готовящемся задержании, и блогер поменяла маршрут. В сообщении говорится, что ночью она арендовала автомобиль с водителем и поехала в сторону Беларуси. Блиновскую задержали недалеко от границы РФ в районе Смоленска, пишет «112».
В соцсетях Блиновской не говорится о ее задержании. Накануне блогер выступала на бизнес-мероприятии «АМОКОНФ».
Блиновская — лайф-коуч и автор марафона личностного роста «Марафон желаний». На ее инстаграм-аккаунт подписаны более 5,3 млн человек.
В марте СК возбудил дело о неуплате налогов на сумму свыше 120 млн рублей против блогера Александры Митрошиной. По данным ведомства, она получила доход от курсов по образованию «в существенно большем размере», чем допустимый для индивидуального предпринимателя лимит, предусмотренный упрощенной системой налогообложения.
7 марта блогеру Валерии Чекалиной под псевдонимом Лерчек предъявили обвинение в уклонении от налогов на сумму в 311 млн рублей. Затем 16 марта против нее и ее мужа Артема возбудили новое дело — по статье об отмывании средств в размере 120 млн рублей. Суд запретил ей пользоваться интернетом и телефоном на время следствия, а также общаться со свидетелями и соучастниками по делу. В инстаграме на нее подписаны 10 млн человек.