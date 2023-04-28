СК: Елена Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину

Блогерка Елена Блиновская, обвиненная в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), признала свою вину. Об этом заявили в Следственном комитете.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — говорится в сообщении СК.

Предварительное расследование должно установить лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне. Следствие также будет ходатайствовать в суде об избрании Блиновской меры пресечения, связанной с ограничением свободы.