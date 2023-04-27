СК предъявил обвинение в отмывании денег и уклонении от налогов блогерке Елене Блиновской

Следственный комитет России официально предъявил обвинение блогерке Елене Блиновской по статьям об уклонении от налогов (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В данный момент Блиновская задержана, в скором времени суд изберет ей меру пресечения. Она находится в ГСУ СК России по Москве, там женщину допросили следователи.

Ранее сегодня стало известно, что Блиновская стала фигуранткой по делу о неуплате свыше 918 миллионов рублей налогов.

Следствие утверждает, что Блиновская оказывала информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса, и «занизила полученные доходы». Утверждается, что она не уплатила налоги на добавленную стоимость и налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 года и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

Блиновскую задержали, когда она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у женщины были билеты на самолет.

Блиновская — лайф-коуч и автор марафона личностного роста «Марафон желаний». На ее инстаграм-аккаунт подписаны более 5,3 млн человек.