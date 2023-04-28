Путин подписал законы о пожизненном лишении свободы за госизмену и о лишении приобретенного гражданства за «угрозу нацбезопасности» и «фейки» про ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за государственую измену и закон о лишении приобретенного гражданства за «угрозу нацбезопасности» и «фейки» про российскую армию. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

18 апреля Госдума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс о пожизненном наказании за госизмену. Законопроект внесли в парламент 7 апреля. До этого наказание по статье о госизмене составляло от 12 до 20 лет.

По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василия Пискарева, в поправках к закону 232768-8, уже принятому в первом чтении, также предлагается существенно повысить нижний и верхний предел ответственности сразу по нескольким составам преступлений — по статьям о «терроризме» и «диверсии».

Также Путин Владимир Путин подписал обновленный закон «О гражданстве». В документ добавили поправки, которые позволяют лишать приобретенного гражданства, если человека признали виновным по статьям о сотрудничестве с «нежелательной организацией», о «дискредитации» ВС РФ, о нарушении территориальной целостности России, об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента», о публичных призывах к экстремизму и о многократном нарушении закона о митингах.