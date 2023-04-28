В Москве арестовали четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Е.Ю. Бойко по делу о госизмене (275 УК). Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности дела неизвестны, так как оно засекречено.

На этой неделе суд в Москве уже отправил в СИЗО по статье о госизмене фигурантов по фамилии Довгань, Расулов и Слободчикова. Последняя, как пишет РИА Новости, вероятно была взята под стражу ранее в регионе, а затем доставлена в Москву, где ей определили место в СИЗО.

По подсчетам «Би-би-си», с начала года в России задержали как минимум 26 подозреваемых по статье о госизмене. Издание отмечает, что арестованных по обвинению в госизмене в России в 2023 году уже почти столько же, сколько было за весь 2022. За весь прошлый год было возбуждено всего 22 дела по статье о госизмене.

18 апреля Госдума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс о пожизненном наказании за госизмену. Сейчас наказание по этой статье составляет от 12 до 20 лет.