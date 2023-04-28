logo
ВидеоОбщество

«Я на своем поезде везу танки для Украины»

Как россиянин уехал из Петербурга и стал машинистом в Баварии

Игорю 37 лет. В начале 2014 года он уехал из России в Германию с 50 евро в кармане.

Сейчас он работает машинистом грузовых составов и возит в том числе военную технику для Украины.

В этом выпуске «Признания»:

Как адаптироваться к жизни в Германии? Что лучше — российская или немецкая бюрократия? Почему уезжать нужно не всем? Какие сложности ждут уехавших? Чем была обусловлена война России с Украиной на примерах из судьбы героя?

Обязательно посмотрите это видео!

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya