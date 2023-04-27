Власти Николаева: при ударе по городу один человек погиб, 23 местных жителя ранены

В результате ракетного удара по Николаеву погиб один человек, 23 мирных жителя ранены. Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«В настоящее время известно об 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок», — написал Назаров.

По данным властей, один частный дом разрушен, другой поврежден, также существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Назаров утверждает, что удар был нанесен «Калибрами» из акватории Черного моря.

25 апреля местные власти сообщили, что в результате удара ВС РФ по краеведческому музею в Купянске погибли две женщины, 10 человек получили ранения.

По словам главы ОВА, из десяти раненых мирных жителей трое были госпитализированы, семь человек получили легкие повреждения. На месте ракетного удара продолжают работать спасатели и медики.