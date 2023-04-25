Местные власти: в результате удара ВС РФ по краеведческому музею в Купянске погибли две женщины, 10 человек получили ранения

В результате ракетного удара российской армии по краеведческому музею в Купянске Харьковской области погибли две женщины, десять человек получили ранения. Об этом сообщает глава администрации региона Олег Синегубов.
«Рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов. Враг сознательно бьет по гражданской инфраструктуре и совершает террор против мирного населения», — заявил Синегубов в эфире национального телемарафона.
По словам главы ОВА, из десяти раненых мирных жителей трое были госпитализированы, семь человек получили легкие повреждения. На месте ракетного удара продолжают работать спасатели и медики.
Одна из погибших женщин — сотрудница краеведческого музея, в здание которого попала ракета. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар: «Ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет и будет безжалостной».
В субботу глава Харьковской области сообщил о ночном ударе ВС РФ по овощной фабрике. В Минобороны РФ признали удар по области и заявили, что «поражен» украинский авиационный завод. Пострадавших в результате атаки не было.
На прошлой неделе Синегубов рассказал, что российская армия нанесла авиаудар по жилым домам, хозяйственным постройкам и рынку. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. В результате обстрела погибли 50-летний мужчина и 44-летняя женщина, также получили ранения супруги в возрасте 68 и 54 лет.