Местные власти: в результате удара ВС РФ по краеведческому музею в Купянске погибли две женщины, 10 человек получили ранения

В результате ракетного удара российской армии по краеведческому музею в Купянске Харьковской области погибли две женщины, десять человек получили ранения. Об этом сообщает глава администрации региона Олег Синегубов.

«Рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов. Враг сознательно бьет по гражданской инфраструктуре и совершает террор против мирного населения», — заявил Синегубов в эфире национального телемарафона. По словам главы ОВА, из десяти раненых мирных жителей трое были госпитализированы, семь человек получили легкие повреждения. На месте ракетного удара продолжают работать спасатели и медики.