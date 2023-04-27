В центральной части Польши обнаружили обломки «неопознанного военного объекта». Об этом сообщило Министерство обороны страны в твиттере.
«Части неопознанного военного объекта были найдены в окрестностях Замостья, примерно в 15 км от города Быдгощ», — рассказали в ведомстве.
Ситуация не угрожает безопасности жителей. На месте работают сотрудники полиции, военной полиции и саперы.
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что прокуратура начала расследование инцидента.
Польское радио RMF со ссылкой на выводы собственных журналистов пишет, что найденный объект — это ракета класса «воздух-земля» без боеголовки, на которой нанесены надписи на русском языке.
«Неизвестно, взорвалась ли она. Она достигает нескольких метров в длину и врыта в землю», — говорится в публикации RMF.
В ноябре после массированного удара России по Украине две ракеты упали на территории Люблинского воеводства Польши, в результате этого погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории страны, и назвал произошедшее «несчастным случаем».