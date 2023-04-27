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В центральной части Польши обнаружили обломки «неопознанного военного объекта»

В центральной части Польши обнаружили обломки «неопознанного военного объекта». Об этом сообщило Министерство обороны страны в твиттере.

«Части неопознанного военного объекта были найдены в окрестностях Замостья, примерно в 15 км от города Быдгощ», — рассказали в ведомстве.

Ситуация не угрожает безопасности жителей. На месте работают сотрудники полиции, военной полиции и саперы.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что прокуратура начала расследование инцидента.

Польское радио RMF со ссылкой на выводы собственных журналистов пишет, что найденный объект — это ракета класса «воздух-земля» без боеголовки, на которой нанесены надписи на русском языке.

«Неизвестно, взорвалась ли она. Она достигает нескольких метров в длину и врыта в землю», — говорится в публикации RMF.

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