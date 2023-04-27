Полкан страстей

Во времена бандитского передела 90-х в России всё настолько запуталось, что зачастую бандиты осуществляли функции власти, а властные структуры скатывались в откровенный криминал. В 2000-х с бандитами вроде как справились, и всё устаканилось, но через десять лет в голове россиян опять образовался сумбур. Вместо «воров в законе» и прочих «авторитетных предпринимателей» всё чаще стали арестовывать сотрудников правоохранительных органов, у которых во время обысков обнаруживались такие залежи денег, что их приходилось вывозить КамАЗами. А перечисление «подвигов» задержанных наталкивало на мысль, что бандиты никуда не исчезли. Просто на смену «тамбовским», «ореховским», «казанским» и «солнцевским» пришли группировки с другими названиями, имеющие легальное оружие, распоряжающиеся бюджетами разных уровней и принимающие законы, которые, впрочем, сами соблюдать не собирались. Но даже во всей этой мешанине событий и понятий судьба Дмитрия Скворцова вызывает удивление. Как довольно известный боевик преступной группировки, имеющий непосредственное отношение к десятку громких заказных убийств, сумел поступить в Университет МВД, закончить его и дорасти до помощника замминистра МВД РФ — в материале «Новой-Европа».

Криминальная карьера В 2014 году на российские экраны вышел сериал «Другой майор Соколов». От массы других «ментовских» сериалов этот отличался тем, что главный герой — руководитель спецгруппы управления собственной безопасности Влад Соколов — пришел в милицию прямо из банды. Соколов не смог убить свидетельницу, сдал банду, а чтобы спрятаться от подельников, по поддельным документам устроился в МВД. В 90-е в МВД РФ, действительно, был такой бардак, что туда принимали людей с сомнительным прошлым. Не проводилось никаких проверок, в том числе и психолого-психиатрических. Но уж в базу Управления по борьбе с организованной преступностью (в начале 2000-х эта база продавалось на каждом углу) руководство петербургского Университета МВД, в который поступал Дмитрий Скворцов, заглянуть было просто обязано. Видимо, не заглянули. Иначе биография будущего курсанта оказалась бы как на ладони.

Дмитрий Скворцов второй справа. Фото: ВКонтакте

Дмитрий Скворцов родился 14 октября 1967 года в Ленинграде. Его отец первый раз оказался за решеткой еще при Сталине. В общей сложности отбыл в местах лишения свободы более 25 лет. И отнюдь не по политическим статьям. Когда приверженцы «воровского закона» стали играть в России одну из первых скрипок, Скворцов-старший оказался в числе тех, кто мог «решать вопросы». И хотя на первые роли так и не вышел, но в воровском сообществе имел серьезный авторитет. Как мы уже писали ранее, «могиловское» организованное преступное сообщество (ОПС по кличке лидера — Кости-Могилы) зарождалось в конце 80-х. Первоначально лидерами были трое: Евгений Топоров, Константин Яковлев (Костя-Могила) и Игорь Савин, по кличке «Кувалда». Дмитрий Скворцов вместе с Денисом Волчеком и Владимиром Кулибабой (оба в дальнейшем станут медийными личностями с явным криминальным привкусом) начинал в бригаде Савина-Кувалды. Он не был спортсменом, как большинство членов группировки, но хорошо разбирался в оружии, имел навыки электронной слежки и… папу-авторитета. В 1993 году в Швеции был убит Топоров, и в группировке образовалось двоевластие. Остаться должен был только один, и оба это понимали. 31 июля 1993 года три бывших спортсмена (Абросимов, Наумов и Хацкевич) из ОПГ Савина-Кувалды попытались застрелить Костю-Могилу прямо в его офисе на Варшавской улице. Покушение оказалось неудачным. А вот «ответка» оказалась более успешной: 16 августа 1993 года Савин-Кувалда и его охранник (действующий сотрудник МВД) были буквально изрешечены из двух автоматов.

Владимир Кулибаба. Фото: ВКонтакте

В декабре 2021 года СК РФ объявил о раскрытии этого преступления. В организации двойного убийства обвинили Владимира Кулибабу и заключили его под стражу. С точки зрения правоохранительных органов, всё логично. Кулибаба был правой рукой Кувалды, знал его привычки и места проживания, а потому смог довольно быстро (всего за две недели) организовать покушение. Сделал он это, предпочтя более сильного авторитета. Группировка Савина-Кувалды после его смерти распалась. Некоторые бывшие подчиненные Кувалды остались в «могиловском» ОПС. Среди них были Денис Волчек и Дмитрий Скворцов, за которых, как мы уже писали ранее, поручились их отцы. Первый был задействован Яковлевым на финансовом поприще и отмывании денег. А вот Скворцов (кличка — «Скворец»), поступивший под начало Кулибабы (там он отвечал за все силовые акции «Могиловского» ОПС), ушел в криминал. Скворец осуществлял связь Кулибабы с группами киллеров, выполнявших заказы на убийства для «могиловского» ОПС.

Куратор Банды киллеров организуются в конце 90-х годов, их будет несколько, но курировать их будет именно Скворцов. А до того времени убийствами конкурентов и сопротивляющихся новым порядкам занимались обычные бойцы. Первым эпизодом, который следствие сейчас вменяет Дмитрию Скворцову, стало убийство директора универсама в апреле 1993 года. Женщину поджидали в подъезде ее дома, дважды ударили по голове железным прутом, а затем выстрелили в голову. Следующее убийство, в организации которого подозревают Скворцова, было совершено в ноябре 1995 года. Один из бригадиров «могиловского» ОПС Анатолий Круглов контролировал трассу Петербург — Москва. Проезд по этой трассе любых большегрузных автомобилей (а их было довольно много, Петербургский морской порт был одним из основных по перевалке контейнерных грузов) был оживленным. Хозяева фирм, занимавшихся перевозками, понимали правила игры и платили солидные деньги за безопасный проезд по трассе. Машины тех фирм, которые платить отказывались, подвергались нападениям и лишались всего груза.

Константин Яковлев (Костя Могила). Фото: Telegram

В какой-то момент Круглов посчитал, что он вполне способен пуститься в свободное плавание, и перестал платить положенный процент в «общак» сообщества. Костя-Могила попытался вразумить подчиненного, но у Круглова к тому времени было уже около 300 бойцов, а потому он считал, что сможет противостоять «могиловским». Решить проблему Костя-Могила поручил Кулибабе, а тот привлек к делу Скворцова. Здесь и пригодились навыки будущего полковника полиции в осуществлении электронной слежки. Несмотря на то что Круглов после разговора с Яковлевым-Могилой постоянно менял маршруты передвижения и квартиры, в которых ночевал, Скворцов его вычислил. Круглов был ликвидирован на выходе из спортзала на улице Звездная 24 ноября 1995 года. Первая пуля вошла авторитету в затылок, второй выстрел был контрольным — в лоб. Времена наступали серьезные, выстрелы снайперов и взрывы звучали всё чаще. Потому неудивительно, что серьезные преступные группировки озаботились созданием в своих недрах организаций, заточенных только на ликвидации неудобных людей. В «могиловском» ОПС было создано несколько таких подразделений, самым известным из которых стала банда Олега Тарасова.

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Базировалась ОПГ Тарасова в Сосновом Бору Ленинградской области. На счету этой банды как минимум 14 убийств и покушений на убийства. И все они были выгодны «малышевскому» ОПС. Первым делом банды Тарасова следствие считает убийство американского бизнесмена российского происхождения Аркадия Соляра. В 1985 году Соляр, вышедший на свободу после отбытия срока за мошенничество, эмигрировал в США. После развала СССР он наведался в Петербург, поднял старые связи и вскоре стал отмывать деньги преступных авторитетов, в основном из «тамбовского» ОПС. В конце 1997 года Соляр привез в Петербург «ножки Буша» на 5 млн долларов. Деньги на закупку товара были получены у «тамбовцев». Но в петербургском порту, который контролировали «могиловцы», окорочка не прошли ветеринарный контроль, а позже были реализованы сторонними фирмами. В апреле 1998 года Соляр приехал в Петербург, чтобы сказать свое слово на «стрелке» по поводу «ножек Буша». «Тамбовцы» предъявили претензию «могиловцам» из-за такого неприкрытого «кидка». Неизвестно, чем бы закончился тот конфликт, если бы «толковище» состоялось.

Однако за день до встречи сторон, 16 апреля 1998 года, Соляр был убит двумя выстрелами из пистолета ТТ. Как позже выяснило следствие, исполнителем убийства был член банды Тарасова Артур Гудков.

В июле 1998 года был убит Григорий Казаров, известный в криминальном мире мошенник под кличкой «Пирожок». Затем было покушение на Виктора Слоку (Витя Мурманский). Авторитета пытались убить 21 декабря 1998 года, но покушение оказалось неудачным: Слока был тяжело ранен, но выжил. Свою пулю он получит в августе 2000 года. К тому времени исполнители первого покушения, члены банды Тарасова Андрей Чванов и Александр Малыш, уже находились в следственном изоляторе. После Слоки «тарасовцы» готовились устранить видного «тамбовца» Владимира Голубева по кличке «Бармалей». Но заказ был отменен. Зато пришел заказ на лидера «тамбовского» ОПС Владимира Барсукова/Кумарина. Члены банды Тарасова долгое время следили за авторитетом на специально приспособленном для этого микроавтобусе. Однако охрана Барсукова вовремя «срисовала» автомобиль. Микроавтобус вскрыли, обнаружили там следящую аппаратуру, но «тарасовцам» Чванову и Малышу удалось сбежать.

20 октября, 1999 года. На месте убийства депутата петербургского ЗакСа Виктора Новоселова. Фото из архива

Малыш также «засветился» на убийстве Льва Топера, одного из организаторов рекламного бизнеса в Петербурге. «Тарасовец» личного участия в ликвидации не принимал, но следствие установило, что именно он вел наблюдение за Топером перед убийством последнего. Малыш был объявлен в розыск, что не помешало ему принять участие в убийстве Виктора Новоселова.

Полицейская карьера Вице-спикер петербургского ЗакСа Виктор Новоселов был взорван в собственном автомобиле 20 октября 1999 года. На пересечении улицы Фрунзе и Московского проспекта в Петербурге на крышу машины Новоселова, остановившейся на красный свет светофора, киллер прилепил магнитную бомбу. Новоселов погиб на месте, но раненый охранник сумел выбраться из автомобиля и подстрелить убегавшего киллера. Им оказался Гудков. Позже были задержаны еще несколько членов банды Тарасова. Лидеру ОПГ удалось скрыться. Убийство депутата едва не привело к аресту не только исполнителей убийства, но и заказчиков преступления. — То, что убийство Новоселова была заказом «могиловских», для нас секретом не было, — рассказал «Новой-Европа» бывший сотрудник РУОП (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью) Алексей Иванцов. — Оставалось лишь доказать цепочку: исполнители Гудков и Малыш — Олег Тарасов — Скворцов — Кулибаба. Но собрать доказательства мы не смогли. Тарасов исчез, Гудков говорить отказался, да и вообще в том деле мы постоянно ощущали напряжение, как будто нам мешали работать.

Задержание на месте преступления Гудкова заставило понервничать как Скворцова, так и Кулибабу. Последний даже пытался заказать ликвидацию Гудкова, находящегося в СИЗО «Кресты».

Киллер Дружик (Александр Дружинин), также находившийся в «Крестах», но по другому делу, согласился принять заказ, но Гудкова перевели в другой корпус. А потом вообще «спрятали» в специзоляторе УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и области.

Артур Гудков. Фото: Telegram

Несмотря на то что Гудков так ничего и не сказал, замешанные в убийстве сильно занервничали. Кулибаба на некоторое время предпочел уехать в Молдову. А вот Скворцов… поступил в Университет МВД. — Всех курсантов, поступающих в Университет, прогоняют через специализированные базы данных, — рассказал «Новой-Европа» преподаватель вуза, пожелавший сохранить инкогнито (его данные имеются в редакции). — Я точно знаю, что и в 2000 году, когда Скворцов поступал в университет, подобное правило уже действовало. Зачастую в приеме отказывают даже тем, кто сам не был ни в чем замешан, но его родители отметились в громовые 90-е в качестве подозреваемых в преступлениях. Но это сейчас, а в то время на многое закрывали глаза. Особенно если глаза закрываются пухлым конвертиком. Да и учился Скворцов как-то номинально. На лекциях присутствовал через раз, а зачеты ему ставили автоматически. Ни для кого в университете не было секретом, что у Скворцова много денег. Откуда эти деньги, слухи ходили разные, но в том, что они криминального происхождения, не сомневался никто.

Третий слева — Дмитрий Скворцов, сторой справа — Олег Тарасов. Фото: Telegram

Так или иначе, но Скворцов в университет поступил, закончил его и остался в вузе курсовым офицером. Был на хорошем счету, звания старшего лейтенанта и капитана получил досрочно. Но, чтобы расти дальше, необходимо было уходить из университета. И Скворцов переводится в службу тыла в УВД на транспорте, где довольно быстро делает карьеру и заводит нужные знакомства. В 2014 году майор Скворцов, уже будучи начальником тыла МВД всего Северо-Запада, умудряется войти в ближний круг генерала Александра Романова. В 2009 году Романов был переведен в Москву вслед за однокурсником тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева Валерием Кожокарем. В 2009 году тот был начальником Следственного отдела Калининского УМВД Петербурга. После прихода к власти Медведева майор Кожокарь становится начальником ГУ МВД по Центральному федеральному округу. За три года его повысили до генерал-лейтенанта юстиции, а кресло начальника районного отдела сменилось на кресло главы Следственного департамента МВД РФ. За собой Кожокарь подтянул знакомых из Питера. В том числе и Романова, с 2006 года возглавлявшего Следственное управление ГУ МВД по Питеру и области. Но в 2012 году, после того как Владимир Путин вновь стал президентом, карьера ставленников Медведева пошла в обратном порядке. Кожокарь после ряда передвижек осел в кресле начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД. Ну а Романов вообще был вынужден покинуть ряды полиции и удовольствоваться должностью федерального инспектора по Калининграду.

— Вполне возможно, что Скворцов и Романов были знакомы и ранее, но сблизились они в то время, когда Скворец уже занимал должность начальника тыла всего Северо-Западного управления МВД на транспорте,

а Романов был в Калининграде инспектором от полпреда СЗФО, — рассказал «Новой-Европа» бывший сослуживец Скворцова майор полиции в отставке Игорь Замятин. — Стремительную карьеру Скворец сделал потому, что ему не было необходимости улучшать свое материальное положение различными воровскими схемами, с помощью которых обогащались начальники линейного управления МВД. У него денег и так было достаточно, а потому он, с одной стороны, не был повязан общей порукой, а с другой — с помощью собственных денег мог влиять на людей, стоящих выше него по служебной лестнице.

Александр Романов. Фото: МВД

Падение с вершины Что произошло между федеральным инспектором и начальником тыла УВД СЗФО на транспорте, история умалчивает. Но с 2015 года их всё чаще видят вместе на различных мероприятиях или просто на отдыхе. В апреле 2016 года Романова возвращают в полицию на его прежний пост — начальника Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области. Осенью того же года начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Савенков лишается своего поста. Кресло главного следователя полиции оказывается вакантным, и в Москве вспоминают про Романова. Генерал, опыт в следствии запредельный, причем как в самой работе, так и в организации деятельности следственных органов. 30 декабря 2016 года Владимир Путин публично поздравляет Романова с Новым годом, и в истеблишменте сразу поняли, что кресло заместителя министра и начальника Следственного департамента МВД занято. Весной 2017 года Романов, еще не успев обжиться в новом кабинете заместителя министра МВД РФ, переводит майора Скворцова из Питера в Москву на должность собственного помощника.

Через год уже полковник Скворцов становится одним из главных «решальщиков вопросов» на всем Северо-Западе.