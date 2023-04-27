МИД России отказал дипломатам США в посещении журналиста WSJ Эвана Гершковича, задержанного по подозрению в «шпионаже». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято в ответ на невыдачу США виз журналистам пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в работе Совбеза ООН.

«В проработке в настоящее время находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена», — говорится в заявлении ведомства.