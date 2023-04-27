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МИД России отказал дипломатам США в посещении журналиста WSJ Эвана Гершковича

МИД России отказал дипломатам США в посещении журналиста WSJ Эвана Гершковича, задержанного по подозрению в «шпионаже». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято в ответ на невыдачу США виз журналистам пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в работе Совбеза ООН.

«В проработке в настоящее время находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена», — говорится в заявлении ведомства.

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Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. По информации СМИ, журналист интересовался отношением россиян к ЧВК «Вагнер» и посещал Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода». На следующий день после задержания его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

17 апреля представители американского МИДа впервые смогли посетить его.

«Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана», — говорится в заявлении ведосмтва в твиттере.

Ранее Госдеп США официально признал Гершковича «неправомерно задержанным». Этот статус открывает путь к переговорам о его обмене. Кроме того, к освобождению Гершковича уже призывали президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Владимир Путин лично одобрил задержание и арест журналиста.

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