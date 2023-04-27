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Местные власти сообщили об одном погибшем в результате российского обстрела Харьковской области

В результате российского обстрела села Токаревка в Харьковской области погиб один человек. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.

По его информации, обстрел попали работники «Харьковоблэнерго», работавшие по восстановлению линий электропередач. Еще четверо людей были ранены.

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Ранее сегодня также стало известно, что в результате обстрела российской армией жилого квартала Херсона погиб 42-летний мужчина. Помимо этого военные РФ сбросили пять управляемых авиабомб на село Кизомыс в Белозерской общине.

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