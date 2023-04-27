Местные власти: в результате обстрела ВС РФ жилого квартала Херсона погиб мужчина

В результате обстрела российской армией жилого квартала Херсона погиб 42-летний мужчина. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина», — написал Прокудин.
Также, по его данным, российские военные сбросили пять управляемых авиабомб на село Кизомыс в Белозерской общине. На месте работают спасатели, информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
На этой неделе в Оперативном командовании Вооруженных сил Украины «Юг» сообщили, что ВС РФ при помощи четырех самолетов Су-35 сбросили пять корректируемых авиационных бомб весом 500 кг каждая (КАБ-500) на Херсонский район за сутки.