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Местные власти: в результате обстрела ВС РФ жилого квартала Херсона погиб мужчина

В результате обстрела российской армией жилого квартала Херсона погиб 42-летний мужчина. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина», — написал Прокудин.

Также, по его данным, российские военные сбросили пять управляемых авиабомб на село Кизомыс в Белозерской общине. На месте работают спасатели, информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

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На этой неделе в Оперативном командовании Вооруженных сил Украины «Юг» сообщили, что ВС РФ при помощи четырех самолетов Су-35 сбросили пять корректируемых авиационных бомб весом 500 кг каждая (КАБ-500) на Херсонский район за сутки.

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