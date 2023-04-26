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Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными по формуле 44 на 40

Украина вернула из российского плена 44 человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его информации, среди них значатся 36 рядовых и сержантов, а также шесть офицеров и двое гражданских. В числе военных есть защитники «Азовстали» и Херсонской области, добавил Ермак.

Министерство обороны России подтвердило обмен военнопленными. В результате переговоров в РФ вернулись 40 российских военных. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве

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