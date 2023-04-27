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Первая полосаОбщество

Двуликая отечественная война

Кремль стремится уничтожить Украину и ведет охоту на инакомыслящих россиян. Своих скоро будут ненавидеть даже сильнее. Новые анонсы «Первой полосы»

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В течение первого года войны власти РФ вели боевые действия не только против Украины, но и против независимых журналистов. Десятки СМИ в нашей стране были закрыты и разгромлены. Российские репрессивные органы постарались уничтожить и «Новую газету», заблокировав её сайты и лишив лицензии все печатные версии издания. Но «Новая» выжила: работает в других форматах, а к тому же в Москве теперь выходит pdf-номер еженедельника «Та самая «Новая газета»».

Пока не выходит лишь печатный выпуск в классическом виде — на бумаге, — но «Новая газета» де-факто вернулась. При этом её обложки всегда были отдельным высказыванием на злобу дня. И «Новая газета Европа», выпускающая последние два месяца стилистический арт-проект «Первая полоса», решила его продолжить — теперь таких высказываний будет просто в два раза больше.

В этом выпуске:

Путин и «двойники»

Изучаем «прифронтовые командировки» российского президента, чтобы обнаружить страшное

Кафка Российской Федерации

Почему абсурдистская терминология перестала работать для описания российской политики

«Ведьм тоже из хороших побуждений сжигали»

Интервью медиаменеджера Ильи Красильщика — о том самом фотопроекте со сковородкой в руках, увольнении сотрудников и «желании» стать «иноагентом» каждую пятницу

Затянуло в молодилку

Теперь в России разрешено уходить на войну сразу после школы. Старшеклассники и их родители — о возможности заключать контракт на службу с 18 лет

Это обмен, чтобы набрать «классы»

Зачем глава украинской военной разведки Кирилл Буданов разгласил планы секретной операции по возможному возврату всех пленных?

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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