Двуликая отечественная война

В течение первого года войны власти РФ вели боевые действия не только против Украины, но и против независимых журналистов. Десятки СМИ в нашей стране были закрыты и разгромлены. Российские репрессивные органы постарались уничтожить и «Новую газету», заблокировав её сайты и лишив лицензии все печатные версии издания. Но «Новая» выжила: работает в других форматах, а к тому же в Москве теперь выходит pdf-номер еженедельника «Та самая «Новая газета»».

Пока не выходит лишь печатный выпуск в классическом виде — на бумаге, — но «Новая газета» де-факто вернулась. При этом её обложки всегда были отдельным высказыванием на злобу дня. И «Новая газета Европа», выпускающая последние два месяца стилистический арт-проект «Первая полоса», решила его продолжить — теперь таких высказываний будет просто в два раза больше.