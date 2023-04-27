Двуликая отечественная война

В течение первого года войны власти РФ вели боевые действия не только против Украины, но и против независимых журналистов. Десятки СМИ в нашей стране были закрыты и разгромлены. Российские репрессивные органы постарались уничтожить и «Новую газету», заблокировав её сайты и лишив лицензии все печатные версии издания. Но «Новая» выжила: работает в других форматах, а к тому же в Москве теперь выходит pdf-номер еженедельника «Та самая «Новая газета»».
Пока не выходит лишь печатный выпуск в классическом виде — на бумаге, — но «Новая газета» де-факто вернулась. При этом её обложки всегда были отдельным высказыванием на злобу дня. И «Новая газета Европа», выпускающая последние два месяца стилистический арт-проект «Первая полоса», решила его продолжить — теперь таких высказываний будет просто в два раза больше.
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В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
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