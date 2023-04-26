Совет депутатов Новосибирска утвердил отмену прямых выборов мэра в городе

Совет депутатов Новосибирска проголосовал за внесение изменений в устав города, которые отменяют прямые выборы мэра. Об этом говорится в телеграм-канале оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

За высказались 38 депутатов, против — пять.

Голосование проходило без обсуждения. За отмену обсуждения при этом депутаты тоже голосовали отдельно. 33 выступили за, 13 — против.

«Не очень понятно, зачем нам тогда мэрия вообще, если всё будет управляться напрямую губернатором», — прокомментировал решение оппозиционный депутат Антон Картавин. По его мнению, вернуть выборы мэра все еще можно с помощью областного референдума по этому поводу.

24 апреля Картавин подал ходатайство на организацию голосования среди жителей региона. У избиркома, законодательного собрания и федеральной власти есть два месяца на рассмотрение этой заявки. В случае, если ходатайство удовлетворят, депутату предстоит собрать 21 тысячу подписей за проведение референдума.

Областное Заксобрание Новосибирска поддержало законопроект об отмене прямых выборов мэра еще в феврале этого года. Согласно документу, глава города будет избираться представительным органом муниципального образования «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Мэр будет возглавлять местную администрацию в течение пяти лет.

В коалиции «Новосибирск 2020» сообщали, что за законопроект поддержали представители «Единой России» и ЛДПР, против выступили члены КПРФ и «Новых людей». В результате решение получило 50 голосов за и 13 против. Один депутат воздержался.