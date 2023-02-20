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В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Законодательное собрание Новосибирской области приняло закон об отмене прямых выборов мэров Нособирска и наукограда Кольцово. Об этом пишет «Тайга.инфо».

Согласно законопроекту, мэр будет избираться представительным органом муниципального образования «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Мэр будет возглавлять местную администрацию в течение пяти лет.

За принятие законопроекта проголосовали 50 депутатов, 13 — против, 1 воздержался. Изменения поддержали представители «Единой России» и «ЛДПР», а «Новые люди» и «КПРФ» выступили против. Также в поддержку законопроекта выступил губернатор Андрей Травников.

«Я считаю, что инициатива правильная, своевременная, и откладывать ее никаких оснований нет», — сказал он.

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Прямые выборы ранее сохранялись в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. 27 октября 2022 года областная дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска.

Новосибирск был единственным городом-миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где оставались прямые выборы главы.

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