В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Законодательное собрание Новосибирской области приняло закон об отмене прямых выборов мэров Нособирска и наукограда Кольцово. Об этом пишет «Тайга.инфо».

Согласно законопроекту, мэр будет избираться представительным органом муниципального образования «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Мэр будет возглавлять местную администрацию в течение пяти лет.

За принятие законопроекта проголосовали 50 депутатов, 13 — против, 1 воздержался. Изменения поддержали представители «Единой России» и «ЛДПР», а «Новые люди» и «КПРФ» выступили против. Также в поддержку законопроекта выступил губернатор Андрей Травников.

«Я считаю, что инициатива правильная, своевременная, и откладывать ее никаких оснований нет», — сказал он.