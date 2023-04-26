Латвия не выдала визу тренеру сборной Казахстана по хоккею из-за того, что он белорус

Латвия отказала в визе главному тренеру сборной Казахстана по хоккею Андрею Скабелке, потому что он белорус. Об этом пишет Rus.lsm.lv со ссылкой на заявление глава оргкомитета Эдгарса Бунциса.



Скабелке отказали в визе незадолго до чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге в мае. Из-за этого сборная Казахстана вынуждена была сменить главного тренера. Им стал Галым Мамбеталиев, который возглавлял сборную в 2018 году.



«В визах также было отказано еще двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды», — отмечает издание.

Ранее организаторы чемпионата решили отказать в участии гражданам России и Беларуси, им не будут выдаваться латвийские визы для въезда в страну.