Вам самим не спортивно?

Всего год назад спортивные болельщики в России предвкушали скорый финал Лиги чемпионов в Петербурге и зарубы «Спартака» в плей-офф Лиги Европы, спорили из-за допингового дела Валиевой и гордились заслуженным хет-триком из золотых медалей Большунова на Олимпиаде в Пекине.
Война изменила абсолютно весь российский спорт, который и так переживал не лучшие времена. Но масштаб изменений отличается драматически: кто-то отделался легким испугом, кто-то остался без международных стартов, но неплохо себя чувствует и без них, а у кого-то практически разрушено дело всей жизни.
Выступают за рубежом
Даниил Медведев. Фото: EPA-EFE/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Даниил Медведев (теннис)
Февраль-2022: впервые стал первой ракеткой мира
Даниил Медведев провел средний год по своим меркам и отличный год по меркам 99% российских спортсменов. В январе Медведев сыграл финал «Большого шлема», затем в феврале впервые занял первую строчку рейтинга, за сезон заработал более 4 миллионов долларов, но к концу года опустился на 7-ю позицию.
Дело в том, что теннис — один из самых космополитичных видов спорта, привязка к стране у теннисистов крайне условна. Игроки проводят весь сезон (с января по ноябрь) в разъездах, игроки из Восточной Европы даже в короткое межсезонье обычно базируются не в своих странах. Медведев, как и, например, Новак Джокович, — резидент Монако, Андрей Рублёв и Дарья Касаткина готовятся к сезону в Испании.
Поэтому женская и мужская ассоциации теннисистов (WTA и ATP) заняли твердую позицию по защите своих игроков, которые выступают автономно и не зависят от Федерации тенниса России. Эту позицию раскритиковали многие украинские игроки, но WTA и ATP непоколебимы: россиян и украинцев даже не разводят по сетке турниров.
Единственное разочарование: Медведева, как и всех россиян и беларусов, не допустили к игре на одном из четырех «Больших шлемов» сезона — английском «Уимблдоне». Это решение руководства турнира: организаторы «Шлемов» имеют автономное право допускать или не допускать игроков, но очки за соревнования всё равно начисляют WTA и ATP. И в этой ситуации ассоциации теннисистов выступили последовательно и не стали засчитывать очки за турнир, превратив его этим решением в выставочный.
Февраль-2023: вылетел из топ-10, остается топ-игроком
Медведев слабо начал сезон, вылетев с Australian Open уже в третьем круге, и впервые с июня 2019-го выпал из топ-10. Но быстро набрал форму — уже на следующем небольшом турнире в Роттердаме взял титул и вернулся в десятку лучших.
Дарья Касаткина. Фото: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO
Дарья Касаткина (теннис)
Февраль-2022: провела отпуск перед сезоном в Москве, находилась в топ-30 рейтинга WTA
Первая ракетка России Дарья Касаткина, как и обычно, осенью 2021-го сыграла российский Кубок Кремля, а затем провела часть межсезонья в Москве и на малой родине в Тольятти.
Февраль 2023: взлетела в топ-10, сделала каминг-аут, вряд ли проведет в Москве следующий отпуск
Касаткина провела хороший сезон, впервые сыграла полуфинал «Шлема» и сделала каминг-аут, чем вызвала гнев одного из самых неутомимых депутатов Госдумы Романа Терюшкова. Теперь Касаткина вряд ли приедет в Россию до конца войны.
Ян Непомнящий. Фото: Miguel Pereira/Getty Images
Ян Непомнящий (шахматы)
Февраль-2022: проиграл матч за звание чемпиона мира
ФИДЕ заняло схожую с теннисными ассоциациями позицию: осудило войну, но дало возможность российским шахматистам выступать под флагом организации, чем и занялся Непомнящий. Исключение из этого правила — Сергей Карякин, который поддержал введение войск и попытался избраться президентом федерации шахмат России. В основе программы Карякина — развитие шахмат на оккупированных территориях Украины.
Февраль-2023: подписал письмо шахматистов против войны, готовится к новому матчу за шахматную корону
Непомнящий вместе с 43-мя шахматистами подписал открытое письмо Путину, в котором выступил против вторжения России. В июле 22-го выиграл второй для себя турнир претендентов и теперь весной еще раз попытается забрать звание чемпиона мира.
Ислам Махачев. Фото: EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT
Ислам Махачев (смешанные единоборства)
Февраль-2022: не мог добиться боя за пояс UFC
Ислам Махачев — один из ближайших людей в окружении непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его друг детства. К февралю 2022-го у Махачева было 11 побед при одном поражении в UFC, но промоушн все не давал Исламу бой за пояс.
Через день после начала войны он провел бой и победил в 12-й раз, после чего президент UFC Дэйна Уайт позвонил Хабибу и подтвердил, что у Махачева будет чемпионский бой. А в начале марта Уайт заявил, что «работает круглосуточно», чтобы бои с российскими спортсменами продолжались.
Уайт известен своим принципом «шоу должно продолжаться»: например, во время пандемии UFC первой провела соревнования в «пузыре» без зрителей и со строгим тестированием всех сотрудников.
Февраль-2023: взял и защитил пояс UFC в легком весе
Махачев после обещания получил титульный бой в октябре и завоевал пояс, а в феврале 2023-го защитил его. Остальные российские бойцы также продолжают выступать в промоушне.
Александр Овечкин стоит рядом с Кубком Стэнли, игроками Национальной хоккейной лиги и президентом США Дональдом Трампом, 2018 год. Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Александр Овечкин (хоккей)
Февраль-2022: высказался против любых войн, но «Путин — мой президент»
Александр Овечкин — возможно, величайший российский хоккеист всех времен и основатель бессмысленного и беспощадного движения Putin Team, которое было запущено во время предвыборной кампании к выборам-2018. Сайт общественного движения просуществовал до 2022-го, но спустя несколько недель после начала крупномасштабного вторжения России в Украину оказался отключен.
Овечкин сразу высказался: «Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет: Россия, Украина, другие страны». Но Александр тут же оговорился, что Путин — его президент, а он сам не часть политики и не контролирует ситуацию.
Февраль-2023: гонится за вечным рекордом Гретцки по шайбам в НХЛ, на его аватарке в инстаграме — всё еще фото с Путиным
НХЛ, как и все спортивные организации, осудила войну в Украине, но поддержала игроков из России, которые выступают в лиге. Спустя год Овечкин стал вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ, ESPN снимает про Овечкина документальный фильм, он играет матч всех звезд и дебютирует на льду вместе с сыном — фанаты и медиа в США не отвернулись от кумира. За год Овечкин не поменял фото профиля в инстаграме — там все еще фотография с Путиным.
Владимир Путин и Александр Головин во время церемонии вручения Государственной премии в Кремле в Москве, Россия, 28 июля 2018 г. Фото: EPA-EFE/PAVEL GOLOVKIN
Александр Головин
Февраль-2022: играл за «Монако» и молчал
Игрок сборной России и клуба «Монако», принадлежащего Дмитрию Рыболовлеву, не высказывался о войне. Такую же выжидательную позицию заняли большинство футболистов сборной. В личных соцсетях игрок в целом успешно дистанцировался от происходящего, публикуя только редкие фото с матчей. Помогла в этом и хорошая игра на поле — у Головина уже 6 голов и 6 голевых передач, это лучший сезон в карьере.
Февраль-2023: тащит «Монако» в «Лигу чемпионов», попал в скандал из-за объятий с украинцем Малиновским
Но в январе скандал нашел футболиста сам — после матча Головин обнялся с украинцем из «Марселя» Русланом Малиновским. Рядовой послематчевый ритуал превратился в скандал в соцсетях Малиновского, игрок сборной Украины был вынужден извиняться за объятия с россиянином. Головин промолчал и здесь, за него ситуацию прокомментировал агент: «Александр никак не отреагировал на эту ситуацию, он больше занят подготовкой к игре 1 февраля. Это более важный момент для него. Все вопросы к Малиновскому, нас не может напрягать эта ситуация».
Выступают в России
Камила Валиева. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Камила Валиева
Февраль-2022: самая талантливая фигуристка поколения в эпицентре главного спортивного события февраля — допингового скандала на Олимпиаде в Пекине
2022-й Камила Валиева начинала как главная надежда российского фигурного катания и, возможно, всей олимпийской сборной в Пекине. Она выделялась уникально сложной программой и стабильностью даже на уровне лучших учениц Этери Тутберидзе — «снежной королевы» мирового фигурного катания.
Олимпийский турнир для 15-летней Камилы резко превратился из ожидаемого триумфа в совершенно невероятный кошмар. Валиева помогла сборной победить в командном турнире, но уже на следующий день стали поступать тревожные новости: в сборной России положительная допинг-проба. Чуть позже становится ясно, что речь о пробе Валиевой.
Валиева не выдержала давление и провалила личный турнир, став только четвертой.
Февраль-2023: получила награду от Путина, снимается в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской
Все российские фигуристы отстранены от международных стартов, а разбирательство в деле Валиевой всё еще продолжается.
Российское фигурное катание — один из самых самодостаточных видов спорта: здесь, помимо Чемпионата России, есть целое Гран-при из 6 этапов, Кубок Первого канала, а также множество коммерческих шоу.
Но даже фигурка не может долго существовать автономно. Сильнейшие спортсменки поколения вынужденно соревнуются в Перми и Красноярске, пока их конкурентки выступают на чемпионатах мира и Европы, — это не может не сказаться на зрительском интересе к спорту.
Зато Валиевой сочувствуют Алина Кабаева и Владимир Путин, а она с переменным успехом выступает на внутренних турнирах, где выступает с программой, отсылающей к олимпийскому скандалу, снимается в клипах и ходит на ток-шоу.
Фёдор Смолов. Фото: EPA-EFE/PETER POWELL
Фёдор Смолов
Февраль-2022: игрок «Динамо», высказался против войны
Фёдор Смолов — один из очень немногих действующих футболистов, которые высказались против войны сразу же. Даже спустя год Смолов не удалил свой пост в инстаграме.
Февраль-2023: всё еще игрок «Динамо», совладелец футбольной школы в Дубае
Никаких штрафных санкций в отношении Смолова со стороны клуба не последовало, но прецедент создать не удалось: футболисты уровня сборной России всё еще отмалчиваются.
Российский футбол оказался изолирован от международных турниров, но на внутреннем уровне в нем мало что изменилось. Сохранилось большинство спонсоров и игроков, качество трансляций, но главное — зарплаты. В то же время, стало меньше легионеров из недружественных стран, но, например, «Зенит» сохранил почти всех дорогих бразильцев, стоимостью в десятки миллионов евро и даже готовит им русские паспорта. Но смысл в инвестициях десятков миллионов евро «Газпрома» и «Лукойла» в качественных легионеров без еврокубков стремится к нулю, поэтому удержание дорогих игроков — скорее инерция и надежда на будущее, чем необходимость.
Смолов продолжает играть за «Динамо» и, как и другие игроки, не отказывается от привычных мест отдыха: в межсезонье вместе с Павлом Мамаевым открыл футбольную школу в Дубае, за что тут же получил обвинения в уклонении от мобилизации от депутата Журовой.
Александр Большунов. Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Александр Большунов
Февраль-2022: главный российский лыжник
Александр Большунов — главный лыжник поколения, который не смог взять золото на Олимпиаде в Пхенчхане, зато в Пекине забрал сразу 3 золотых медали и наконец-то выполнил свою мечту.
Февраль-2023: вместо Пекина и Оберстдорфа — Сыктывкар
Большунов, как и все лыжники, оказался отрезан от международных соревнований. Главные конкуренты из сборной Норвегии, разумеется, поддерживают такие решение, особенно учитывая появление Большунова на митинге-концерте в поддержку Путина и СВО в марте 2022-го.
Босс российских лыж Елена Вяльбе красноречиво описывает свое отношение к победам норвежцев без конкуренции, делая вид, что ее это не касается: «Не поверите, мне##### (по барабану)».
Лыжники тем временем катаются на этапах кубка России в Сыктывкаре и Кирово-Чепецке, трансляций этих соревнований либо нет, либо они сделаны на два смартфона. Вяльбе разводит руками: говорит, что продала права на показ соревнований «Телеспорту», а они не выполняют свои обязательства, и вообще популярность спорта не в трансляциях, а в спортсменах.
Мария Ласицкене. Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Мария Ласицкене
Февраль-2022: лучшая прыгунья в высоту последних 5 лет и победитель Олимпиады в Токио-2020
Марии Ласицкене не привыкать бороться за право выступать на международных соревнованиях. Федерация легкой атлетики отстранена от соревнований, дисквалифицирована с 2016-го года, Ласицкене в статусе главного фаворита и действующего чемпиона мира пропустила Олимпиаду в Рио-2016, но добилась права выступить на Олимпиаде в Токио и выиграла долгожданное золото игр в комплект к трем золотым медалям чемпионатов мира.
Февраль-2023: лучшая прыгунья в высоту выступает на Кубке губернатора Краснодарского края и борется за справедливость в письме главе МОК
Ласицкене, как и все российские олимпийцы, оказалась вне международных стартов. В кризисной ситуации она, как и раньше, начала бороться за себя и других честных спортсменов, и написала открытое письмо главе МОК Томасу Баху.
Мария раскритиковала Баха за то, как МОК объяснил дисквалификацию российских спортсменов: Олимпийский комитет якобы исходил из невозможности гарантировать безопасность российских спортсменов на соревнованиях.
В то же время Ласицкене косвенно раскритиковала СВО: «Мои основные коллеги по сектору — украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек». И призвала не наказывать спортсменов просто за наличие паспорта определенной страны, ссылаясь на пример теннисистов, которые успешно выступают по всему миру.
Но пока не помогло: на данный момент в МОК готовы только обсуждать участие российских спортсменов на играх в Париже-2024.
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