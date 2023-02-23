Вам самим не спортивно?

Всего год назад спортивные болельщики в России предвкушали скорый финал Лиги чемпионов в Петербурге и зарубы «Спартака» в плей-офф Лиги Европы, спорили из-за допингового дела Валиевой и гордились заслуженным хет-триком из золотых медалей Большунова на Олимпиаде в Пекине. Война изменила абсолютно весь российский спорт, который и так переживал не лучшие времена. Но масштаб изменений отличается драматически: кто-то отделался легким испугом, кто-то остался без международных стартов, но неплохо себя чувствует и без них, а у кого-то практически разрушено дело всей жизни.

Выступают за рубежом

Даниил Медведев. Фото: EPA-EFE/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Даниил Медведев (теннис) Февраль-2022: впервые стал первой ракеткой мира Даниил Медведев провел средний год по своим меркам и отличный год по меркам 99% российских спортсменов. В январе Медведев сыграл финал «Большого шлема», затем в феврале впервые занял первую строчку рейтинга, за сезон заработал более 4 миллионов долларов, но к концу года опустился на 7-ю позицию. Дело в том, что теннис — один из самых космополитичных видов спорта, привязка к стране у теннисистов крайне условна. Игроки проводят весь сезон (с января по ноябрь) в разъездах, игроки из Восточной Европы даже в короткое межсезонье обычно базируются не в своих странах. Медведев, как и, например, Новак Джокович, — резидент Монако, Андрей Рублёв и Дарья Касаткина готовятся к сезону в Испании. Поэтому женская и мужская ассоциации теннисистов (WTA и ATP) заняли твердую позицию по защите своих игроков, которые выступают автономно и не зависят от Федерации тенниса России. Эту позицию раскритиковали многие украинские игроки, но WTA и ATP непоколебимы: россиян и украинцев даже не разводят по сетке турниров. Единственное разочарование: Медведева, как и всех россиян и беларусов, не допустили к игре на одном из четырех «Больших шлемов» сезона — английском «Уимблдоне». Это решение руководства турнира: организаторы «Шлемов» имеют автономное право допускать или не допускать игроков, но очки за соревнования всё равно начисляют WTA и ATP. И в этой ситуации ассоциации теннисистов выступили последовательно и не стали засчитывать очки за турнир, превратив его этим решением в выставочный.

Февраль-2023: вылетел из топ-10, остается топ-игроком Медведев слабо начал сезон, вылетев с Australian Open уже в третьем круге, и впервые с июня 2019-го выпал из топ-10. Но быстро набрал форму — уже на следующем небольшом турнире в Роттердаме взял титул и вернулся в десятку лучших.

Дарья Касаткина. Фото: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

Дарья Касаткина (теннис) Февраль-2022: провела отпуск перед сезоном в Москве, находилась в топ-30 рейтинга WTA Первая ракетка России Дарья Касаткина, как и обычно, осенью 2021-го сыграла российский Кубок Кремля, а затем провела часть межсезонья в Москве и на малой родине в Тольятти. Февраль 2023: взлетела в топ-10, сделала каминг-аут, вряд ли проведет в Москве следующий отпуск Касаткина провела хороший сезон, впервые сыграла полуфинал «Шлема» и сделала каминг-аут, чем вызвала гнев одного из самых неутомимых депутатов Госдумы Романа Терюшкова. Теперь Касаткина вряд ли приедет в Россию до конца войны.

Ян Непомнящий. Фото: Miguel Pereira/Getty Images

Ян Непомнящий (шахматы) Февраль-2022: проиграл матч за звание чемпиона мира ФИДЕ заняло схожую с теннисными ассоциациями позицию: осудило войну, но дало возможность российским шахматистам выступать под флагом организации, чем и занялся Непомнящий. Исключение из этого правила — Сергей Карякин, который поддержал введение войск и попытался избраться президентом федерации шахмат России. В основе программы Карякина — развитие шахмат на оккупированных территориях Украины. Февраль-2023: подписал письмо шахматистов против войны, готовится к новому матчу за шахматную корону Непомнящий вместе с 43-мя шахматистами подписал открытое письмо Путину, в котором выступил против вторжения России. В июле 22-го выиграл второй для себя турнир претендентов и теперь весной еще раз попытается забрать звание чемпиона мира.

Ислам Махачев. Фото: EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT

Ислам Махачев (смешанные единоборства) Февраль-2022: не мог добиться боя за пояс UFC Ислам Махачев — один из ближайших людей в окружении непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его друг детства. К февралю 2022-го у Махачева было 11 побед при одном поражении в UFC, но промоушн все не давал Исламу бой за пояс. Через день после начала войны он провел бой и победил в 12-й раз, после чего президент UFC Дэйна Уайт позвонил Хабибу и подтвердил, что у Махачева будет чемпионский бой. А в начале марта Уайт заявил, что «работает круглосуточно», чтобы бои с российскими спортсменами продолжались. Уайт известен своим принципом «шоу должно продолжаться»: например, во время пандемии UFC первой провела соревнования в «пузыре» без зрителей и со строгим тестированием всех сотрудников. Февраль-2023: взял и защитил пояс UFC в легком весе Махачев после обещания получил титульный бой в октябре и завоевал пояс, а в феврале 2023-го защитил его. Остальные российские бойцы также продолжают выступать в промоушне.

Александр Овечкин стоит рядом с Кубком Стэнли, игроками Национальной хоккейной лиги и президентом США Дональдом Трампом, 2018 год. Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Александр Овечкин (хоккей) Февраль-2022: высказался против любых войн, но «Путин — мой президент» Александр Овечкин — возможно, величайший российский хоккеист всех времен и основатель бессмысленного и беспощадного движения Putin Team, которое было запущено во время предвыборной кампании к выборам-2018. Сайт общественного движения просуществовал до 2022-го, но спустя несколько недель после начала крупномасштабного вторжения России в Украину оказался отключен. Овечкин сразу высказался: «Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет: Россия, Украина, другие страны». Но Александр тут же оговорился, что Путин — его президент, а он сам не часть политики и не контролирует ситуацию. Февраль-2023: гонится за вечным рекордом Гретцки по шайбам в НХЛ, на его аватарке в инстаграме — всё еще фото с Путиным НХЛ, как и все спортивные организации, осудила войну в Украине, но поддержала игроков из России, которые выступают в лиге. Спустя год Овечкин стал вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ, ESPN снимает про Овечкина документальный фильм, он играет матч всех звезд и дебютирует на льду вместе с сыном — фанаты и медиа в США не отвернулись от кумира. За год Овечкин не поменял фото профиля в инстаграме — там все еще фотография с Путиным.

Владимир Путин и Александр Головин во время церемонии вручения Государственной премии в Кремле в Москве, Россия, 28 июля 2018 г. Фото: EPA-EFE/PAVEL GOLOVKIN

Александр Головин Февраль-2022: играл за «Монако» и молчал Игрок сборной России и клуба «Монако», принадлежащего Дмитрию Рыболовлеву, не высказывался о войне. Такую же выжидательную позицию заняли большинство футболистов сборной. В личных соцсетях игрок в целом успешно дистанцировался от происходящего, публикуя только редкие фото с матчей. Помогла в этом и хорошая игра на поле — у Головина уже 6 голов и 6 голевых передач, это лучший сезон в карьере. Февраль-2023: тащит «Монако» в «Лигу чемпионов», попал в скандал из-за объятий с украинцем Малиновским Но в январе скандал нашел футболиста сам — после матча Головин обнялся с украинцем из «Марселя» Русланом Малиновским. Рядовой послематчевый ритуал превратился в скандал в соцсетях Малиновского, игрок сборной Украины был вынужден извиняться за объятия с россиянином. Головин промолчал и здесь, за него ситуацию прокомментировал агент: «Александр никак не отреагировал на эту ситуацию, он больше занят подготовкой к игре 1 февраля. Это более важный момент для него. Все вопросы к Малиновскому, нас не может напрягать эта ситуация».

Выступают в России

Камила Валиева. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Камила Валиева Февраль-2022: самая талантливая фигуристка поколения в эпицентре главного спортивного события февраля — допингового скандала на Олимпиаде в Пекине 2022-й Камила Валиева начинала как главная надежда российского фигурного катания и, возможно, всей олимпийской сборной в Пекине. Она выделялась уникально сложной программой и стабильностью даже на уровне лучших учениц Этери Тутберидзе — «снежной королевы» мирового фигурного катания. Олимпийский турнир для 15-летней Камилы резко превратился из ожидаемого триумфа в совершенно невероятный кошмар. Валиева помогла сборной победить в командном турнире, но уже на следующий день стали поступать тревожные новости: в сборной России положительная допинг-проба. Чуть позже становится ясно, что речь о пробе Валиевой. Валиева не выдержала давление и провалила личный турнир, став только четвертой. Февраль-2023: получила награду от Путина, снимается в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской Все российские фигуристы отстранены от международных стартов, а разбирательство в деле Валиевой всё еще продолжается. Российское фигурное катание — один из самых самодостаточных видов спорта: здесь, помимо Чемпионата России, есть целое Гран-при из 6 этапов, Кубок Первого канала, а также множество коммерческих шоу. Но даже фигурка не может долго существовать автономно. Сильнейшие спортсменки поколения вынужденно соревнуются в Перми и Красноярске, пока их конкурентки выступают на чемпионатах мира и Европы, — это не может не сказаться на зрительском интересе к спорту. Зато Валиевой сочувствуют Алина Кабаева и Владимир Путин, а она с переменным успехом выступает на внутренних турнирах, где выступает с программой, отсылающей к олимпийскому скандалу, снимается в клипах и ходит на ток-шоу.

Фёдор Смолов. Фото: EPA-EFE/PETER POWELL

Фёдор Смолов Февраль-2022: игрок «Динамо», высказался против войны Фёдор Смолов — один из очень немногих действующих футболистов, которые высказались против войны сразу же. Даже спустя год Смолов не удалил свой пост в инстаграме. Февраль-2023: всё еще игрок «Динамо», совладелец футбольной школы в Дубае Никаких штрафных санкций в отношении Смолова со стороны клуба не последовало, но прецедент создать не удалось: футболисты уровня сборной России всё еще отмалчиваются. Российский футбол оказался изолирован от международных турниров, но на внутреннем уровне в нем мало что изменилось. Сохранилось большинство спонсоров и игроков, качество трансляций, но главное — зарплаты. В то же время, стало меньше легионеров из недружественных стран, но, например, «Зенит» сохранил почти всех дорогих бразильцев, стоимостью в десятки миллионов евро и даже готовит им русские паспорта. Но смысл в инвестициях десятков миллионов евро «Газпрома» и «Лукойла» в качественных легионеров без еврокубков стремится к нулю, поэтому удержание дорогих игроков — скорее инерция и надежда на будущее, чем необходимость. Смолов продолжает играть за «Динамо» и, как и другие игроки, не отказывается от привычных мест отдыха: в межсезонье вместе с Павлом Мамаевым открыл футбольную школу в Дубае, за что тут же получил обвинения в уклонении от мобилизации от депутата Журовой.

Александр Большунов. Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Александр Большунов Февраль-2022: главный российский лыжник Александр Большунов — главный лыжник поколения, который не смог взять золото на Олимпиаде в Пхенчхане, зато в Пекине забрал сразу 3 золотых медали и наконец-то выполнил свою мечту. Февраль-2023: вместо Пекина и Оберстдорфа — Сыктывкар Большунов, как и все лыжники, оказался отрезан от международных соревнований. Главные конкуренты из сборной Норвегии, разумеется, поддерживают такие решение, особенно учитывая появление Большунова на митинге-концерте в поддержку Путина и СВО в марте 2022-го. Босс российских лыж Елена Вяльбе красноречиво описывает свое отношение к победам норвежцев без конкуренции, делая вид, что ее это не касается: «Не поверите, мне##### (по барабану)». Лыжники тем временем катаются на этапах кубка России в Сыктывкаре и Кирово-Чепецке, трансляций этих соревнований либо нет, либо они сделаны на два смартфона. Вяльбе разводит руками: говорит, что продала права на показ соревнований «Телеспорту», а они не выполняют свои обязательства, и вообще популярность спорта не в трансляциях, а в спортсменах.

Мария Ласицкене. Фото: EPA/FRANCK ROBICHON