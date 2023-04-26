RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 26 апреля. Коротко 05:00, 26 апреля 2023 Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 61 день. Минобороны Великобритании заявило, что направило Украине тысячи единиц боеприпасов для танков Challenger 2, включая снаряды с обедненным ураном. Об этом говорится в ответе министра обороны Джеймса Хиппи на письменный запрос от члена Палаты общин от шотландской партии Альба Кенни Макаскилла. Позиция Минобороны Великобритании по снарядам с обедненным ураном говорит о том, что «Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника», прокомментировало российское посольство в Лондоне. Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом». В случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление активами «недружественных» стран в РФ. Оно может быть прекращено по решению президента РФ. Указ переводит под временное управление Росимущества акции Uniper SE и Fortum Russia B.V. В Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии «за» проголосовали 38 депутатов, против — 5. При этом вопрос фактически не обсуждали по предложению единоросса Андрея Гудовскиого, передает «Тайга.инфо». Депутат Антон Картавин, который заявил о необходимости областного референдума по вопросу отмены выборов, 24 апреля подал заявку на его организацию в избирком. Пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где горели 92 дома, локализован на площади 9000 кв.м., сообщает МЧС. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший. В управлении ФСИН по Свердловской области рассказали, что в Сосьве загорелась трава вблизи лечебно-исправительного учреждения. Также локализован пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв.м. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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