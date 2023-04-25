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МЧС: 92 дома горят в поселке Сосьва в Свердловской области. Один человек погиб

В результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области загорелись 50 строений. Об этом сообщили в МЧС России.

«Решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям введен режим "Чрезвычайной ситуации". На данный момент в населенном пункте огнем охвачены порядка 50 строений», — говорится в заявлении МЧС.

В управлении ФСИН по Свердловской области рассказали, что в Сосьве загорелась трава вблизи лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23). Также пресс-служба сообщила, что у сотрудников ФСИН и пожарных ЛИУ-23 сгорели дома. Для них будут собирать помощь.

обновлено в 23:00 мск

Огнем повреждены 92 строения, сообщили в МЧС. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

По данным спасателей, сначала загорелись «отходы дерево производства и рядом расположенные строения». Огонь быстро распространился из-за сильных порывов ветра и большого количества сухих растений. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлечено 60 человек и 14 единиц техники, в том числе, авиация МЧС сбрасывает воду с воздуха. Для местных жителей приготовили пункт временного размещения.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых заявил «Интерфаксу», что в поселке Висим под Нижним Тагилом также горят дома. По последним данным, пожаром охвачены примерно 10 домов одновременно на двух улицах.

По одной из версий, огонь перебросился на дома с загоревшейся травы.

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