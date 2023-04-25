ВОЗ: в столице Судана одна из сторон конфликта захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

В Хартуме, столице Судана, одна из сторон конфликта захватила правительственную лабораторию, в которой хранятся возбудители кори, холеры и другие опасные материалы. Об этом, как передает Reuters, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид сообщил журналистам, что лаборанты не могут попасть в лабораторию, чтобы аккуратно сохранить биологические материалы.
Он не стал уточнять, какая из сторон захватила объект.
Как пишет Asharq Al-Awsat, представитель ВОЗ также сказал журналистам из Женевы по видеосвязи, что в Судане в ходе боевых действий погибли как минимум 459 человек. Еще 4072, по его словам, получили ранения.
15 апреля в столице Судана Хартуме произошли столкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования.
За последние несколько лет в стране произошли два государственных переворота с участием армии и Сил быстрого реагирования. В 2019 году они свергли авторитарного правителя Омара аль-Башира, который управлял Суданом 30 лет. В 2021 году они отстранили от власти гражданское переходное правительство. После этого страной стал управлять военный совет, состоящий из высокопоставленных генералов. Абдель Фаттах аль-Бурхан, руководящий армией, и лидер Сил быстрого реагирования Мохамед Хамдан Дагало входят этот орган.
Силы быстрого реагирования — военизированная организация, созданная на базе проправительственного ополчения «Джанджавид» в 2013 году. Поводом для столкновения стал вопрос интеграции Сил быстрого реагирования в структуру армии.