ВОЗ: в столице Судана одна из сторон конфликта захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

В Хартуме, столице Судана, одна из сторон конфликта захватила правительственную лабораторию, в которой хранятся возбудители кори, холеры и другие опасные материалы. Об этом, как передает Reuters, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид сообщил журналистам, что лаборанты не могут попасть в лабораторию, чтобы аккуратно сохранить биологические материалы.

Он не стал уточнять, какая из сторон захватила объект.

Как пишет Asharq Al-Awsat, представитель ВОЗ также сказал журналистам из Женевы по видеосвязи, что в Судане в ходе боевых действий погибли как минимум 459 человек. Еще 4072, по его словам, получили ранения.

15 апреля в столице Судана Хартуме произошли столкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования.